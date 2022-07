Sportfreunde Lotte bedienen sich in der Regionalliga West

Verstärkung für die Sportfreunde Lotte: Ein junger Spieler aus der Regionalliga West wechselt zum Oberligisten vom Autobahnkreuz.

Knapp drei Wochen vor dem Start der Oberliga Westfalen haben sich die Sportfreunde Lotte ein weiteres Mal verstärkt. Adrian Wanner wechselt zum Klub, der in der Vorsaison aus der Regionalliga abgestiegen ist. Bei Wanner handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mittelfeldspieler, der vom SV Rödinghausen ans Autobahnkreuz kommt.

Wanner spielte seit der U19 in Rödinghausen, nach einem Übergangsjahr in der zweiten Mannschaft war er in den vergangenen beiden Spielzeiten ein Teil des Regionalliga-Teams, kam aber weiterhin auch in der Westfalenliga-Reserve zum Einsatz. Er bringt die Erfahrung von 18 Regionalliga-Einsätzen und 34 Partien in der Verbandsliga mit nach Lotte. Bei den Sportfreunden ist er Teil eines riesigen Umbruchs.

Sportfreunde Lotte: Alle Transfers im Überblick

Zugänge: Max Kremer (Energie Cottbus), Adrian Wanner (SV Rödinghausen), Addy-Waku Menga (BSV Rehden), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC), Bo-Börge Drath (Germania Egestorf), Leon Schmidt (Holstein Kiel II), Jeff Mensah (Heider SV), Nao Oriyama (Brinkumer SV), Fabian Golz (BSV Holzhausen), Burinyuy Nyuydine (Westfalia Herne), Daniel Grgic, Luis Hillemeier (beide SC Paderborn II). Berkan Ersoy (VfL Osnabrück U19), Melih Sayin (SC Paderborn U19), Elias Kourouma (Preußen Münster II), Emre-Can Agil (eigene U19)

Abgänge: Cedric Euschen (BFC Dynamo), Luis Allmeroth (SV Lippstadt), Dominic Minz (TSV Havelse), Emre Aydinel (SC Wiedenbrück), Jhonny Peitzmeier (St. Pauli II), Hakim Traore (SV Lippstadt), Dominique Domröse (SV Rödinghausen), Drilon Demaj (BW Lohne), Timo Brauer (TVD Velbert), Exauce Andzouana (Alemannia Aachen), Robert Nnaji (1. FC Bocholt), Manasse Fionouke (SV Straelen), Tae-ho Kim (Jahn Regensburg II), Jakob Duhme (Eintracht Rheine), Maximilian Franke (SC Verl/Leihende), Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück/Leihende), Cinar Sansar, Ka-ram Han, Austin Amer, Emir Terzi, Erhan Yilmaz, Tyson Richter, Fynn Müller (alle unbekannt)