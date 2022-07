Nach Pleite im ersten Test: FC Gütersloh verkündet nächsten Transfer

Der Oberligist FC Gütersloh hat nach der 0:3-Pleite beim SC Wiedenbrück zum siebten Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein neuer Torwart kommt aus Ahlen.

Der Oberligist FC Gütersloh hat seinen siebten Neuzugang präsentiert. Nach den Transfers von Nils Köhler, Kevin Freiberger (beide Chemnitzer FC), Nico Buckmaier (Rot-Weiß Oberhausen), Janik Steringer (SV Lippstadt), Vincent Ocansey (Hammer SpVg.), Markus Esko (Preußen Espelkamp) ist Daniel Szczepankiewicz der nächste Neuzugang.

Neuer Torwart mit Regionalliga-Erfahrung

Szczepankiewicz ist der gesuchte neue Torwart des FCG. Der 28-Jährige spielte zuletzt für Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga und kam dort in zwei Jahren auf insgesamt 21 Einsätze in der Regionalliga West. Zuvor spielte der gebürtige Pole auch schon für den Wuppertaler SV und den SV Straelen. Bei der Vorstellung auf der Website des FCG zeigte sich Sportchef Rob Reekers sehr zufrieden mit der Verpflichtung: „Daniel hat in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt, dass er ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft ist. Deshalb freuen wir uns, dass er bei uns unterschrieben hat. Wir sind der Meinung, dass er uns sowohl als Torwart als auch als Charakter gut tun wird.”

Hesse mit dem Großteil des ersten Tests einverstanden

Schon beim ersten Testspiel von Gütersloh war der Torhüter mit von der Partie und bekam auch gleich Einsatzzeit. Zwar unterlag der FCG dem klassenhöheren SC Wiedenbrück mit 0:3, Trainer Julian Hesse war nach Abpfiff trotzdem nicht gänzlich unzufrieden: „Für den ersten Test war es über 60 Minuten absolut in Ordnung. Nach zehn Minuten haben wir ganz gut ins Spiel gefunden und es war dann auch ein Spiel auf Augenhöhe. Da haben die Jungs auch sehr gut gearbeitet.“

Nach jenen ersten 60 Minuten verloren die Gütersloher dann aber mehr und mehr die Kontrolle und verloren das Spiel nach Toren von Emre Sabri Aydinel (57.), Stanislav Fehler (81.) und Iskender Aslan (86.). Folglich war der FCG-Coach natürlich nicht vollends zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Besonders bemängelte er dabei die vielen unnötigen Ballverluste und den Spielaufbau. Auch mit den kassierten Toren zeigte sich der Coach unzufrieden: „Die Tore waren schon sehr ärgerlich. Deshalb stört mich das Ergebnis.“

Für die Gütersloher war es nach der ersten Trainingswoche allerdings auch erst Test Nummer eins. Bis zum Ligastart in circa vier Wochen stehen noch einige Testspiele an. Im nächsten geht es gegen den Westfalenliga-Aufsteiger SC Verl II (Sonntag, 24. Juli, 14 Uhr).