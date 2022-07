Westfalia Rhynern: Abgang von Top-Torjägern wiegt schwer, Freude auf das neue Stadion

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Oberliga-Aufstiegsrunde muss sich Westfalia Rhynern im Angriff neu aufstellen. Ab September wird die Mannschaft in ihrer neuen Spielstätte auflaufen können.

Nach einer starken Saison, in der Westfalia Rhynern den Regionalliga-Aufstieg nur knapp verpasste, startete Trainer Michael Kamisnki vergangene Woche mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung für die neue Saison in der Oberliga Westfalen.

Mit Blick auf die kommende Spielzeit hat er eine Sorge. „Im Allgemeinen sollte man die Corona-Pandemie noch nicht außen vor lassen. Das Wichtigste ist, dass wir eine komplette Saison spielen können“, beschreibt Kaminski die oberste Priorität für den Ligabetrieb. „Wenn das der Fall ist, wollen wir wieder eine gute Rolle spielen, so wie im letzten Jahr.“

Sieben Zugänge für Westfalia Rhynern

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im Sommer für Verstärkung gesorgt. Mit Christian Antwi-Adjei (TSG Sprockhövel), Halil Can Dogan (Hammer SpVg), Lucas Arenz (Holzwickeder SC), Marcel Pietryga (Westfalia Wickede), Leonard Onofaro (TuS 05 Sinsen), Christopher Sander (SV Langschede) und Davin Wöstmann (SV Neubeckum) konnte Westfalia Rhynern sieben Neuzugänge für sich gewinnen.

Obwohl Wöstmann eigentlich schon bei der Hammer SpVg unterschrieben hatte, entschieden sich beide Parteien einvernehmlich den Vertrag nach dem Abstieg der Mannschaft aufzulösen. Nachdem Westfalia Rhynern schon im Winter Interesse an dem Mittelstürmer geäußert hatte, konnten sie Wöstmann nun für sich gewinnen. Damit sind für Kaminski die Personalfragen der kommenden Spielzeit geklärt: „Unsere Planung ist erstmal abgeschlossen, wir wollen an unserem Kader nichts mehr verändern.“

An die guten Leistungen der letzten Saison anzuknüpfen wird trotzdem kein Selbstläufer für das Team von Kaminski: „Wir haben einige Leistungsträger, vor allem in der Offensive, verloren. Diese Abgänge müssen wir versuchen zu kompensieren“. Die Rede ist von Hakan Sezer (Rot Weiss Ahlen) und Eduard Probst (SC Verl), die in der abgelaufenen Oberligasaison zusammen 53 Tore erzielen konnten. Beide haben sich mit ihren hervorragenden Leistungen für Aufgaben in höheren Spielklassen empfohlen. Neben den beiden Topstürmern verlassen auch Brian Wolff, Oussama Daoudi, Jan Trahe (alle Werner SC), Maximilian Eul (SVF Herringen) und Sezer Toy (TuS Bövinghausen) den Verein.

Ein Highlight für die kommende Saison wird der Wechsel der Spielstätte. „Die Vorfreude auf den Umzug ins neue Stadion ist groß. Auch für die Fans wird das ein wichtiger Moment“, freut sich Kaminski auf die Eröffnung im September.