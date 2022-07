Oberliga Westfalen:Spielplan -Duell der Fast-Aufsteiger zum Start, Bövinghausen empfängt Absteiger

Die Oberliga Westfalen startet in gut fünf Wochen in die Saison 2022/23. Jetzt hat der Verband den Spielplan für die kommende Serie veröffentlicht.

Noch fünfeinhalb Wochen sind es bis zum Start der neuen Saison in der Oberliga Westfalen am 14. August. An diesem Donnerstag gab der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) den Spielplan für die anstehende Runde bekannt, in der die Liga von 21 auf 18 Teams verkleinert wurde.

Interessante Duelle, die gleich zum Auftakt anstehen: Der mit Spannung erwartete Aufsteiger TuS Bövinghausen um Kevin Großkreutz trifft auf die Sportfreunde Lotte, die als einziges Team aus der Regionalliga runtergekommen sind. Die beiden weiteren Liga-Neulinge, der Delbrücker SC und der 1. FC Gievenbeck, bekommen es mit dem Titelkandidaten FC Gütersloh und der TSG Sprockhövel zu tun. Und die beiden Fast-Aufsteiger aus dem Vorjahr, der SC Paderborn II und Westfalia Rhynern, stehen sich gegenüber.

Der letzte Hinrunden-Spieltag am 11. Dezember leitet zugleich die knapp zweimonatige Winterpause ein. Ab dem 5. Februar des kommenden Jahres rollt der Ball wieder. Und spätestens am 29. Mai 2023 herrscht Gewissheit über alle Entscheidungen, denn für diesen Tag ist das Saisonfinale angesetzt.

1. Spieltag

Sonntag, 14. August, 15 Uhr

TuS Bövinghausen - Sportfreunde Lotte

SpVgg Vreden - SV Schermbeck

TuS Erndtebrück - Preußen Münster II

Victoria Clarholz - SG Finnentrop/Bamenohl

Delbrücker SC - FC Gütersloh

TSG Sprockhövel - 1. FC Gievenbeck

SC Paderborn II - Westfalia Rhynern

TuS Ennepetal - Eintracht Rheine

SF Siegen - ASC Dortmund

2. Spieltag

Sonntag, 21. August, 15 Uhr

Eintracht Rheine - SC Paderborn II

Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel

1. FC Gievenbeck - Delbrücker SC

FC Gütersloh - Victoria Clarholz

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Erndtebrück

Preußen Münster II - SpVgg Vreden

SV Schermbeck - SF Siegen

ASC Dortmund - TuS Bövinghausen

SF Lotte - TuS Ennepetal

3. Spieltag

Sonntag, 28. August, 15 Uhr

TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal

SpVgg Vreden - SG Finnentrop/Bamenohl

TuS Erndtebrück - FC Gütersloh

Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck

Delbrücker SC - Westfalia Rhynern

TSG Sprockhövel - Eintracht Rheine

SC Paderborn II - SF Lotte

ASC Dortmund - SV Schermbeck

SF Siegen - Preußen Münster II

4. Spieltag

Sonntag, 4. September, 15 Uhr

Eintracht Rheine - Delbrücker SC

Westfalia Rhynern - Victoria Clarholz

1. FC Gievenbeck - TuS Erndtebrück

FC Gütersloh - SpVgg Vreden

SG Finnentrop/Bamenohl - SF Siegen

Preußen Münster II - ASC Dortmund

SV Schermbeck - TuS Bövinghausen

TuS Ennepetal - SC Paderborn II

SF Lotte - TSG Sprockhövel

4. Spieltag

Sonntag, 11. September, 15 Uhr

TuS Bövinghausen - SC Paderborn II

SpVgg Vreden - 1. FC Gievenbeck

TuS Erndtebrück - Westfalia Rhynern

Victoria Clarholz - Eintracht Rheine

Delbrücker SC - SF Lotte

TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal

SV Schermbeck - Preußen Münster II

ASC Dortmund - SG Finnentrop/Bamenohl

SF Siegen - FC Gütersloh

6. Spieltag

Sonntag, 18. September, 15 Uhr

Eintracht Rheine - TuS Erndtebrück

Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden

1. FC Gievenbeck - SF Siegen

FC Gütersloh - ASC Dortmund

SG Finnentrop/Bamenohl - SV Schermbeck

Preußen Münster II - TuS Bövinghausen

SC Paderborn II - TSG Sprockhövel

TuS Ennepetal - Delbrücker SC

SF Lotte - Victoria Clarholz

7. Spieltag

Sonntag, 25. September, 15 Uhr

TuS Bövinghausen - TSG Sprockhövel

SpVgg Vreden - Eintracht Rheine

TuS Erndtebrück - SF Lotte

Victoria Clarholz - TuS Ennepetal

Delbrücker SC - SC Paderborn II

Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl

SV Schermbeck - FC Gütersloh

ASC Dortmund - 1. FC Gievenbeck

SF Siegen - Westfalia Rhynern

8. Spieltag

Sonntag, 2. Oktober, 15 Uhr

Eintracht Rheine - SF Siegen

Westfalia Rhynern - ASC Dortmund

1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck

FC Gütersloh - Preußen Münster II

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Bövinghausen

TSG Sprockhövel - Delbrücker SC

SC Paderborn II - Victoria Clarholz

TuS Ennepetal - TuS Erndtebrück

SF Lotte - SpVgg Vreden

9. Spieltag

Sonntag, 9. Oktober, 15 Uhr

TuS Bövinghausen - Delbrücker SC

SpVgg Vreden - TuS Ennepetal

TuS Erndtebrück - SC Paderborn II

Victoria Clarholz - TSG Sprockhövel

SG Finnentrop/Bamenohl - FC Gütersloh

Preußen Münster II - 1. FC Gievenbeck

SV Schermbeck - Westfalia Rhynern

ASC Dortmund - Eintracht Rheine

SF Siegen - SF Lotte

10. Spieltag

Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr

Eintracht Rheine - SV Schermbeck

Westfalia Rhynern - Preußen Münster II

1. FC Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

FC Gütersloh - TuS Bövinghausen

Delbrücker SC - Victoria Clarholz

TSG Sprockhövel - TuS Erndtebrück

SC Paderborn II - SpVgg Vreden

TuS Ennepetal - SF Siegen

SF Lotte - ASC Dortmund

11. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober, 15 Uhr

TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz

SpVgg Vreden - TSG Sprockhövel

TuS Erndtebrück - Delbrücker SC

FC Gütersloh - 1. FC Gievenbeck

SG Finnentrop/Bamenohl - Westfalia Rhynern

Preußen Münster II - Eintracht Rheine

SV Schermbeck - SF Lotte

ASC Dortmund - TuS Ennepetal

SF Siegen - SC Paderborn II

12. Spieltag

Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr

Eintracht Rheine - SG Finnentrop/Bamenohl

Westfalia Rhynern - FC Gütersloh

1. FC Gievenbeck - TuS Bövinghausen

Victoria Clarholz - TuS Erndtebrück

Delbrücker SC - SpVgg Vreden

TSG Sprockhövel - SF Siegen

SC Paderborn II - ASC Dortmund

TuS Ennepetal - SV Schermbeck

SF Lotte - Preußen Münster II

13. Spieltag

Sonntag, 6. November, 14.30 Uhr

TuS Bövinghausen - TuS Erndtebrück

SpVgg Vreden - Victoria Clarholz

1. FC Gievenbeck - Westfalia Rhynern

FC Gütersloh - Eintracht Rheine

SG Finnentrop/Bamenohl - SF Lotte

Preußen Münster II - TuS Ennepetal

SV Schermbeck - SC Paderborn II

ASC Dortmund - TSG Sprockhövel

SF Siegen - Delbrücker SC

14. Spieltag

Sonntag, 13. November, 14.30 Uhr

Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck

Westfalia Rhynern - TuS Bövinghausen

TuS Erndtebrück - SpVgg Vreden

Victoria Clarholz - SF Siegen

Delbrücker SC - ASC Dortmund

TSG Sprockhövel - SV Schermbeck

SC Paderborn II - Preußen Münster II

TuS Ennepetal - SG Finnentrop/Bamenohl

SF Lotte - FC Gütersloh

15. Spieltag

Sonntag, 27. November, 14.30 Uhr

TuS Bövinghausen - SpVgg Vreden

Westfalia Rhynern - Eintracht Rheine

1. FC Gievenbeck - SF Lotte

FC Gütersloh - TuS Ennepetal

SG Finnentrop/Bamenohl - SC Paderborn II

Preußen Münster II - TSG Sprockhövel

SV Schermbeck - Delbrücker SC

ASC Dortmund - Victoria Clarholz

SF Siegen - TuS Erndtebrück

16. Spieltag

Sonntag, 4. Dezember, 14.30 Uhr

TuS Bövinghausen - Eintracht Rheine

SpVgg Vreden - SF Siegen

TuS Erndtebrück - ASC Dortmund

Victoria Clarholz - SV Schermbeck

Delbrücker SC - Preußen Münster II

TSG Sprockhövel - SG Finnentrop/Bamenohl

SC Padeborn II - FC Gütersloh

TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck

SF Lotte - Westfalia Rhynern

17. Spieltag

Sonntag, 11. Dezember, 14.30 Uhr

Eintracht Rheine - SF Lotte

Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal

1. FC Gievenbeck - SC Paderborn II

FC Gütersloh - TSG Sprockhövel

SG Finnentrop/Bamenohl - Delbrücker SC

Preußen Münster - Victoria Clarholz

SV Schermbeck - TuS Erndtebrück

ASC Dortmund - SpVgg Vreden

SF Siegen - TuS Bövinghausen