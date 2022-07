Oberliga Westfalen: Zwölf Neue - Vorbereitung von TuS Bövinghausen läuft nach Wunsch

In der Vorbereitung läuft für Tus Bövinghausen bislang alles nach Plan. Trainer Sebastian Tyrala blickt mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit.

Am Mittwoch konnte sich TuS Bövinghausen im Duell der Aufsteiger gegen Wattenscheid 09 mit 1:0 durchsetzen. Marko Onucka konnte die Dortmunder in der sonst torlosen Partie früh in Führung bringen. TuS-Trainer Sebastian Tyrala war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben stark gespielt, hatten viel Ballbesitz und haben gut gepresst. Für mich als Trainer ist das Ergebnis nicht entscheidend, aber für die Jungs ist das schön.“

Nach der Niederlage gegen den Wuppertaler SV im ersten Testspiel sei der Sieg gut für das Selbstbewusstsein der Spieler. Für den ehemaligen Bundesligaspieler gibt es der Vorbereitung bislang wenig auszusetzen. „Es läuft super, natürlich sind immer wieder einige Spieler im Urlaub. Aber wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir haben viele Testspiele, sodass alle Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen können“, erklärt Tyrala.





In der Sommerpause konnte Bövinghausen zwölf Neuzugänge vermelden. Mit Christian Silaj konnten sich die Dortmunder einen Spieler aus der ersten Liga in Luxemburg sichern. Der 30-Jährige verfügt sogar über Spielpraxis in der Europa-League-Qualifikation. Ob der Kader damit final feststeht, kann der Trainer allerdings nicht verraten. „Die Kaderplanung ist bei TuS Bövinghausen nie abgeschlossen. Wir haben aber einen sehr guten Kader und sind zufrieden mit den Spielern, die wir haben“, bewertet Tyrala die Personalsituation.

Zugänge: Christian Silaj (Titus Petingen), Joshua Mroß (Alemannia Aachen), Luka Bosnjak, Florian Usein (beide FC Kray), Jonas Telschow (FC Brünninghausen), Julian Trapp (SV Herbern), Sezer Toy (Westfalia Rhynern), Joao Felipe da Silva Macedo (Westfalia Wickede), Lennart Jonathan Decker, Duje Goles (beide Eintracht Dortmund U19), Pasquale Petrik Neufeld, Mats Brämer (beide Hombrucher SV U19)

In der dominanten Aufstiegssaison mit 19 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten konnte Bövinghausen seiner Favoritenrolle gerecht werden. Auch für die kommende Spielzeit zeigt sich Tyrala optimistisch: „Wir haben einen guten Kader und wollen das Maximum erreichen. Direkt vom Aufstieg zu reden wäre vermessen, wir sind neu in der Liga. Aber wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen.“