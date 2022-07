Sportfreunde Lotte: Weitere Verstärkung für den Oberliga-Neuanfang

Die Sportfreunde Lotte haben einen weiteren Neuzugang präsentiert. Ein Stürmer kommt zum Absteiger, der künftig in der Oberliga Westfalen antritt.

Der Kader der Sportfreunde Lotte füllt sich weiter. Am Montagmorgen gab der Verein, der in die Oberliga Westfalen abgestiegen ist, einen weiteren Zugang bekannt. Es ist der 23 Jahre alte Stürmer Fabian Golz, der vom Bezirksligisten BSV Holzhausen ans Autobahnkreuz wechselt.

In der Oberliga ist Golz kein unbeschriebenes Blatt. In der Saison 2017/18 lief er für Eintracht Rheine in der Westfalen-Staffel auf (14 Einsätze). Im Jahr darauf sammelte Golz sieben Partien in der Oberliga Niedersachsen im Trikot des TuS Bersenbrück.

Der 1,90-Meter-Mann ist in Lotte der elfte Neuzugang, während 17 Spieler den Klub verlassen haben. Zudem verpflichteten die Sportfreunde in Fabian Lübbers einen neuen Trainer.

Sportfreunde Lotte: Alle Transfer im Überblick (Stand 4. Juli):

Zugänge: Fabian Golz (BSV Holzhausen), Addy-Waku Menga (BSV Rehden), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC), Bo-Börge Drath (Germania Egestorf/Langreder), Leon Schmidt (Holstein Kiel II), Nao Oriyama (Brinkumer SV), Daniel Grgic, Luis Hillemeier, Melih Sayin (alle SC Paderborn II), Elias Kourouma (Preußen Münster II), Emre-Can Agil (eigene U19)

Abgänge: Dominic Minz (TSV Havelse), Luis Allmeroth, Hakim Traoré (SV Lippstadt), Emre Aydinel (SC Wiedenbrück), Jhonny Peitzmeier (FC St. Pauli II), Dominique Domröse (SV Rödinghausen), Drilon Demaj (Blau-Weiß Lohne), Timo Brauer (TVD Velbert), Exauce Andzouana (Alemannia Aachen), Robert Nnaji (1. FC Bocholt), Manasse Fionouke (SV Straelen), Jakob Duhme (Eintracht Rheine), Maximilian Franke (SC Verl/Leihende), Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück/Leihende), Fynn Müller, Emir Terzi, Tyson Richter (alle unbekannt)