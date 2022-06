Oberliga Niederrhein: ETB feiert Schützenfest, SSVg Velbert siegt nach Aufstiegs-Aus

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein wurde bereits am Freitagabend gespielt. So lief es in den fünf Partien.

TVD Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:6 Dritter Sieg in Folge für den ETB. Und ein deutlicher noch dazu: Ismail Remmo (9.), Ferhat Mumcu (11., 64.) und Prince Kimbakidila (48., 81.) zeigten sich auf Seiten der Essener in Torlaune. Fabio de Gaetano (23.) hatte im ersten Durchgang den zwischenzeitlichen Anschluss für den Gastgeber erzielt. Dennoch steht der TVD drei Punkte und genauso viele Tabellenplätze vor Schwarz-Weiß auf Rang sechs. 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck 3:0 Nach vier Spielen ohne Niederlage trat die Spielvereinigung die weite Heimreise aus Kleve ohne Punkte an. Bis nach der Pause stand die Null, doch dann zog der Gastgeber innerhalb von einer knappen Viertelstunde auf 3:0 davon. Pascal Hühner (55.), Diwan Duyar (65.) und Niklas Klein-Wiele (68.) waren erfolgreich. TSV Meerbusch - SSVg Velbert 1:3 Nach dem geplatzten Aufstiegstraum am vergangenen Wochenende ließ sich die SSVg nicht hängen und feierte einen Auswärtssieg beim Schlusslicht der Aufstiegsrunde. Dabei durfte zunächst Meerbusch dank eines Treffers von Dominik Reinert jubeln (29.). Doch Manuel Schiebener (41.), Yasin-Cemal Kaya (63.) und Jesse Weißenfels (85.) zogen die Begegnung auf die Seite der Velberter. Sie können beim Saisonfinale noch die Vizemeisterschaft holen. VfB Hilden - 1. FC Monheim 2:0 Für die Hildener war es als einziges Team bereits der Saisonabschluss. Der geriet zum Erfolg: Pascal Weber (41.) brachte den Gastgeber in Führung, im zweiten Durchgang legte Isaac Kang (65.) nach. Mit dem Sieg haben sich die Hildener sogar an den punktgleichen Velbertern vorbei auf den zweiten Platz geschoben. Velbert hat aber noch ein Spiel offen. So oder so: Für den VfB war es eine herausragende Spielzeit. Germania Ratingen - SF Baumberg 3:3 Der Tabellenvierte Baumberg und lieferte sich ein munteres Duell mit den fünftplatzierten Ratingern. Die Sportfreunde gingen durch ein Eigentor von Ratingens Gianluca Silberbach in Führung (14.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Zissis Alexandris (36.) besorgte Baris Sarikaya kurz vor der Pause die erneute Baumberg-Führung (45.). Das 3:1 aus SF-Sicht fiel durch Robin Hömig (66.). Die Vorentscheidung? Mitnichten, denn erst sorgte Nabil Jaouadi in der Schlussphase für Spannung (83.). Und dann fiel sogar noch das 3:3 durch Fynn Eckhardt (90.). In der spannenden Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein wird am Pfingstmontag gespielt. Alle Partien gibt es am Nachmittag im RS-Liveticker! Weitere News zur Oberliga Niederrhein gibt es hier

Zur Startseite