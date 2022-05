SSVg Velbert: Starke Saison und ein noch stärkerer Verlierer

Die SSVg Velbert hat den Aufstieg in die Regionalliga West verpasst. Aber das hat sie mit sehr viel Stil getan.

Lange Zeit führte die SSVg Velbert die Tabelle der Oberliga Niederrhein an, teils mit ordentlichem Vorsprung vor dem 1. FC Bocholt. Am Ende wurde die SSVg aber nur Zweiter, die Bocholter machten das Rennen und feiern den Aufstieg. Am letzten Wochenende verlor Velbert beim ETB SW Essen mit 0:1 - einen Tag später nutzte Bocholt den Patzer des Konkurrenten aus. Nach dem 5:0 gegen Meerbusch kann der Traditionsverein nicht mehr eingeholt werden.

Es war uns aber eine Ehre das Titelrennen so lange spannend gehalten zu haben. SSVg Velbert

Kurz nach dem Partystart der Bocholter gratulierte die SSVg bereits via Twitter - eine starke Reaktion nach so einer Enttäuschung. In Richtung der Bocholter schrieben die Bergischen: "Glückwunsch an den 1. FC Bocholt zur Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und dem Aufstieg in die Regionalliga West. Wer am kurz vor Schluss einer so intensiven Saison nach 31 Spielen mit 78 Punkten und 99:22 Toren an der Tabellenspitze der Oberliga-Niederrhein steht, der hat den Titel ohne Wenn und Aber verdient."

An die eigene Mannschaft gerichtet ergänzte die SSVg: "Eine überragende Hinrunde unsererseits war am Ende nicht gut genug um Euch den Aufstieg streitig zu machen. Es war uns aber eine Ehre das Titelrennen so lange spannend gehalten zu haben."

In der kommenden Saison werden die Velberter einen neuen Anlauf nehmen, um wieder in Liga vier zu kommen. Wobei die Konkurrenz nicht kleiner wird. Zwar sind die Bocholter weg, doch mit dem VfB Homberg und dem KFC Uerdingen kommen zwei Teams in die Liga, die große Ambitionen haben. Speziell der KFC will nach zwei Abstiegen in Serie den Turnaround schaffen und wieder angreifen. Die ersten Transfers deuten auch genau in diese Richtung.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, erstmal bleibt der tolle Eindruck, den die Velberter mit ihren Glückwünschen hinterlassen haben.