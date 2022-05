Die rabenschwarze Spielzeit des SC Westfalia Herne findet vorerst kein versöhnliches Ende: Das Heimspiel gegen die Hammer Spielvereinigung endete mit 2:1 (0:0) für die Gäste.

In der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen stand für den SC Westfalia Herne das letzte Heimspiel der Saison gegen die Hammer Spielvereinigung auf dem Plan. Trotz eines aufopferungsvollen Kampfes konnte die Elf von Interimstrainer Danny Voß dem Negativlauf kein Ende setzen. Der bereits feststehende Absteiger verlor mit 1:2 (0:0).

Voß lobte, dass sich seine personalgeschwächte Elf nicht aufgab und den Willen zeigte, sich erhobenen Hauptes von den eigenen Fans verabschieden zu wollen: „Zunächst einmal ein Riesenkompliment, dass die Mannschaft, trotz der schwierigen Personalsituation, die jedem bewusst ist, gegen Hamm das letzte Heimspiel nutzen wollte, um nochmal alle zu belohnen und Punkte einzufahren. Ich glaube, dass man noch Glaube und einen Zusammenhalt im Team erkennen konnte. Das hat mich als Trainer sehr gefreut, da die Partie auch gleichzeitig mein letztes Heimspiel war.“

Westfalia Herne hat kein Glück vor dem gegnerischen Tor

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnten beide Teams nahezu 100-prozentige Chancen nicht für die jeweilige Führung nutzen. Die dickste Möglichkeit hatte Westfalia-Angreifer Kaan Terzi auf dem Fuß, als er im Nachschuss eigentlich nur noch das freie Tor treffen musste (39.).

Nach dem Pausentee trafen die Gäste in der 59. Spielminute schließlich zur erlösenden 1:0-Führung durch Frederik Falk. Wenig später belohnte sich der auffällige Offensiv-Akteur Halil Can Dogan nach einem Konter mit dem 2:0 für seine starke Partie (78.). Die Gastgeber trafen durch Tobias Lübke zwar noch zum Anschluss (81.), hatten das Glück in den letzten Spielminuten jedoch nicht auf ihrer Seite.





Coach Voß, der bereits das zweite Mal in der laufenden Saison interimsweise an der Seitenlinie der Westfalia steht, hofft, dass die Fans den Wille zum Punktgewinn anerkennen: „Ich habe mich in einer ganz schwierigen Phase in den Verein reingehangen. Hoffentlich haben die Zuschauer erkannt, dass ich weiterhin mit Herz dabei bin. Ich glaube, dass man sich so verabschieden kann.“

Hammer Spielvereinigung trotz Sieg abgestiegen

Das persönliche Ziel von Voß lautete, „als Trainer von Westfalia Herne nochmal einen Sieg im Saisonendspurt zu holen.“ Nach der Niederlage gegen die Hammer Spielvereinigung bietet sich jetzt nur noch die Chance gegen Victoria Clarholz. „Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn es schon im Heimspiel gegen Hamm geklappt hätte. Leider hat das entscheidende Quäntchen Glück zum Punkt gefehlt. Umso schwieriger wird es jetzt mit dem letzten Saisonspiel. Trotzdem glauben wir weiterhin an uns. Auch, wenn es in Clarholz nochmal schwieriger wird“, erklärt der Coach. Für die Hammer Spielvereinigung ist der Abstieg in die Verbandsklasse, trotz des 2:1-Erfolges in Herne, besiegelt, da Konkurrent Victoria Clarholz in Sprockhövel punktete.