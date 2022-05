Oberliga Niederrhein: Schonnebeck setzt Serie in Velbert fort

In der Oberliga Niederrhein-Aufstiegsrunde war die Spvg Schonnebeck in Velbert zu Gast. Beim TVD gewannen die Essener mit 3:1.

Die Spvg Schonnebeck hat sich in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein den nächsten Sieg geholt. Am Samstagnachmittag gewannen die Schonnebecker mit 3:1 (0:1) beim TVD Velbert und blieben nun das vierte Spiel in Folge ungeschlagen. Zum Auftakt war Schonnebeck in den ersten vier Spielen der Aufstiegsrunde noch sieglos geblieben.

Schema TVD Velbert: Lingk (36. Offhaus) - Bleckmann, Kluft, Fagasinski, Härtel, Di Gaetano, Schubert-Abubakari, Nonaka, Schikowski (38. Tumanan), Bachmann, Haub (71. Raudino). SpVg Schonnebeck: Sprenger – Mourtala, Skuppin, Lierhaus (77. Jesic), Abrosimov, Küper (89. Saglam), Dertwinkel, Studtrucker (81. Acar), Ketsatis, Barra, Kern. Tore: 0:1 Lierhaus (29.), 1:1 Tumanan (59.), 1:2 Barra (63.), Acar (86.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk. Zuschauer: 110.

Die Halbzeitführung für die Gäste besorgte Mathias Lierhaus in der 29. Minute. Die konnten die Velberter in Person von Jeffrey Tumanan zwar noch ausgleichen (59.), aber Kevin Barra (63.) und Ferdi Acar kurz vor Abpfiff entschieden die Partie zugunsten der Gäste, die auf dem neunten Tabellenplatz bleiben.

Erst in der letzten Woche haben die Schonnebecker schon einen Velberter Verein geärgert: Gegen Aufstiegskandidat SSVg führten die Essener lange, am Ende kamen sie gegen den Tabellenzweiten, der in der Folge Hüseyfe Dogan entließ, zu einem 3:3.