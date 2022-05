SSVg Velbert vor Topspiel: "Hilden ist definitiv zu knacken"

Am 6. Spieltag der Aufstiegsrunde in der Oberliga Niederrhein ist die SSVg Velbert beim VfB Hilden zu Gast (8. Mai, 15 Uhr).

Am Sonntag gastiert der Tabellendritte der Oberliga Niederrhein, SSVg Velbert, beim Zweitplatzierten VfB Hilden. Beide Teams haben vor dem Duell 66 Punkte auf dem Konto, jedoch hatte Velbert am vergangenen Wochenende spielfrei und damit noch ein Spiel in der Hinterhand. Nach dem jüngsten 5:2-Sieg über den TSV Meerbusch schickten die Hildener bereits deutliche, wenn auch augenzwinkernd gemeinte Ansagen in Richtung der SSVg. Velbert-Trainer Hüzeyfe Dogan nutzte das freie Wochenende und schaute sich die Partie live vor Ort an.

„Hilden hat einfach einen Lauf, das ist eine sehr kompakte Truppe. Die leben von ihrer Geschlossenheit und sind vor allem in der Offensive, mit Demir und Weber, sehr unangenehm. Das haben wir auch schon im Hinspiel erlebt. Vor allem zuhause auf ihrem Kunstrasen sind sie sehr stark, aber den müssen wir annehmen. Es wird ein kampfbetontes Spiel und wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen“, schätzte Dogan den Gegner vor dem Duell ein. Und sagt auch: „Sie sind definitiv zu knacken.“

Während Hilden in diesem Jahr noch ungeschlagen ist und 13 Punkte aus fünf Spielen in der Aufstiegsrunde holte, lief es bei der SSVg etwas holpriger. Nachdem die Velberter in der Hauptrunde nur in drei von 23 Partien nicht als Sieger vom Platz gingen, ließen sie an den ersten vier Spieltagen der Aufstiegsrunde schon fünf Zähler liegen. Beide Teams kämpfen um den ersten Platz, der einzige Aufstiegsplatz in der Oberliga Niederrhein, auf dem zurzeit mit 68 Punkten der 1. FC Bocholt steht.

Dass die spielfreie Woche ein Nachteil war, glaubt der Dogan nicht. Deshalb sei auch kein Testspiel vereinbart worden. Die Zeit wurde anders genutzt, er verriet: „Wir haben Ende der Woche eine teambildende Maßnahme gemacht und probiert, alle Wunden zu heilen. Deswegen haben wir die Jungs in Regeneration geschickt und zugesehen, dass die angeschlagenen Spieler wieder fit werden. Wir wollen mit möglichst vielen Spielern in die Vorbereitung auf Hilden gehen.“

Besonders groß ist die Hoffnung auf einen Einsatz von Robin Urban. Der 28-jährige Innenverteidiger hat sich im ersten Spiel der Aufstiegsrunde verletzt und könnte gegen Hilden wieder in die Mannschaft zurückkehren. „Er war im Individualtraining und wird diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dann müssen wir sehen, wie es bis zum Sonntag aussieht.“