In der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen nimmt der Abstieg von Westfalia Herne immer deutlichere Konturen an. In Münster setzte es die nächste Niederlage.

Westfalia Herne bekommt in der Oberliga Westfalen ergebnistechnisch weiter kein Bein auf den Boden. Das 2:4 (0:3) gegen Preußen Münster II war gleichbedeutend mit der 18. Niederlage der Saison. Schon zur Pause waren die Verhältnisse scheinbar geklärt und die Jung-Adler mit 3:0 vorne. In Durchgang zwei kam Herne zunächst zum 1:3 und dann sogar noch zum Anschlusstreffer. Der fiel letztlich jedoch zu spät. Münster machte kurz vor Schluss den 4:2-Endstand und damit alles klar. Wichtige Punkte fuhr aus der TuS Ennepetal ein. Gegen den TuS Haltern siegten die Blau-Weißen mit 3:0 (2:0). Die Tore fiele kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause. Mitte des zweiten Durchganges machten die Gäste mit dem 3:0 dann auch alles klar. Ennepetal setzt sich damit bis auf vier Punkte von Haltern ab. Zur Tabelle der Abstiegsrunde Moral bewies der Holzwickeder SC. Immerhin hatte es im Auswärtsspiel beim RSV Meinerzhagen zur Halbzeitpause noch 0:1 gestanden. Mit einer Energieleistung und drei Treffern nach der Pause gab es dann aber noch einen 3:1 (0:1)-Erfolg. Damit liegt für Herne auch der Tabellenvorletzte schon gefühlt uneinholbar weit entfernt. Nach den Ergebnissen des Nachmittages sind es schon zwölf Punkte. Holzwickede (18 Punkte) stellt dagegen den Anschluss zu Haltern (18 Punkte) her. Alle Spiele in der Übersicht: SpVgg Vreden - Hammer SpVg 1:0 SG Finnentrop Bamenohl - TSV Victoria Clarholz 3:0 SC Preußen Münster II - Westfalia Herne 4:2 RSV Meinerzhagen - Holzwickeder SC 1:3 TuS Haltern - TuS Ennepetal 0:3 Das passierte in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen

Zur Startseite