In einem wilden Spiel hat die SSVg Velbert den 1. FC Kleve mit 4:3 (2:1) besiegt. Dadurch legen sie an der Tabellenspitze vor. Der ETB Schwarz-Weiß Essen spielte remis.

SSVg Velbert - 1. FC Kleve 4:3 (2:1)

Die SSVg Velbert wollte im Fernduell der Aufstiegskandidaten mit dem 1. FC Bocholt vorlegen. Doch der 1. FC Kleve erwies sich als äußerst unangenehmer Gegner.

Dabei verlief zunächst alles nach Plan. Schon nach drei Minuten bediente Robin Hilger Max Machtemes, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Doch Kleve reagierte schnell. Nur fünf Minuten später war der ehemalige Homberger Danny Rankl zur Stelle. Mit seinem Abschluss aus rund elf Metern ließ er SSVg-Keeper Marcel Lenz keine Abwehrchance (8.).

Die Partie blieb interessant. Velbert war nun seinerseits wieder gefordert und legte in Person von Jonas Erwig-Drüppel erneut vor. Der ehemalige Essener nahm einen langen Ball von Yannick Geisler direkt und vollstreckte zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung (24.). Dabei blieb es dann auch zur Pause.

Velbert verspielt Pausenführung und siegt dann doch

Kleve ließ sich jedoch auch davon nicht beirren. In der 55. Minute bediente Kai Schneider Rankl, der das 2:2 erzielte. Und dann drehte er die Partie gar komplett. In der 68. Minute war Rankl wieder in Mittelstürmer-Manier zur Stelle und schockte die SSVg mit dem 2:3.

Nun war wiederum der Tabellenführer gefordert. Joker Oguzhan Coruk nahm sich schließlich ein Herz und besorgte in der 74. Minute den 3:3-Ausgleich. Und es sollte noch besser kommen. In der 80. Minute traf Axel Glowacki zum 4:3-Endstand, wodurch die SSVg nun fünf Punkte Vorsprung auf den 1. FC Bocholt hat. Die müssen nun nachlegen.

1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen 2:2 (2:2)

In der zweiten Partie des Abends ging es sportlich um nicht allzu viel. Beide Teams haben keine Aufstiegsambitionen und konnten daher frei aufspielen. Und genau das taten sie auch. Die Monheimer führten schon nach 15 Minuten mit 2:0, ließen sich diesen Vorsprung jedoch nur drei Minuten später wieder entreißen. Der ETB bewies Moral, glich aus und nahm das 2:2 dann auch mit in die Pause. In Durchgang zwei kamen keine weiteren Treffer hinzu, sodass es am Ende beim Remis blieb.