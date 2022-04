ETB SW Essen: Rehhagel und Völler haben Osterturnier ausgelost

Im Vereinsheim des ETB Schwarz-Weiß Essen haben Otto Rehhagel und Rudi Völler die Gruppen für das Otto-Rehhagel-Osterturnier für U16-Nachwuchsmannschaften ausgelost.

Durch das Fenster schimmert der Aschenplatz, innen füllt eine große Bar den Raum. Am Holztisch sitzen zwei Legenden des deutschen Fußballs, die in ihrer Karriere fast jeden Titel gewonnen haben. Otto Rehhagel (83) und Rudi Völler (61) haben sich am Dienstag ins Vereinsheim des ETB Schwarz-Weiß Essen begeben, eigentlich ein Oberligist, am Osterwochenende wird allerdings im Uhlenkrug-Stadion des Amateurvereins das erste Otto-Rehhagel-Osterturnier für U16-Nachwuchsmannschaften ausgetragen. Mit dabei sind unter anderem der FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und eben Bayer Leverkusen.

Dort arbeitet Völler als Geschäftsführer Sport, im Sommer hört er auf. Früher trainierte ihn Rehhagel, entwickelte ihn bei Werder Bremen zu einem der besten deutschen Angreifer in der Geschichte. Deswegen habe er sofort zugesagt, als ihn sein ehemaliger Trainer gefragt habe, ob Leverkusen bei diesem Turnier antreten wolle, berichtet Rudi Völler. „Nun wollen wir den Pokal gewinnen.“

Doch natürlich lohnt der Blick auch auf das aktuelle Geschehen in der Zweiten Liga, wenn zwei Bremer Größen an einem Tisch in Essen sitzen. Werder führt die Tabelle an, Schalke hat auf Platz vier nur zwei Punkte Rückstand. „Mein Herz schlägt für Bremen“, sagt Otto Rehhagel. Obwohl er grundsätzlich allen Vereinen im Ruhrgebiet die Daumen drücke, hoffe er, dass Werder in die Bundesliga aufsteige. „Aber das wird ganz schwierig.“ Ähnlich beurteilt Rudi Völler das Gerangel um die Erste Liga. „Der Bundesliga würde es guttun, wenn Bremen aufsteigt, das wäre wichtig für den Wettbewerb.“

Kurz bleibt Zeit, dass Rehhagel über den Angreifer Völler schwärmt, den die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr in Katar gebrauchen könnte. Dann wird die Vorrunde des Turniers ausgelost. Der gebürtige Essener fischt die Kugeln heraus, Rudi Völler muss ihm dabei helfen, die Lose auseinander zu fummeln. „So ist das“, sagt Rehhagel. „Meine ehemaligen Spieler hören noch immer auf mich.“

Die Gruppen

A: Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen

B: FC Schalke 04, ETB Schwarz-Weiß, FC Kray