Oberliga Niederrhein: Spitzenreiter unbeirrt, Big-Points für Essener

In der Oberliga Niederrhein stieg am Sonntag der vorletzte Spieltag der Hauptrunde. Die Essener Teams ETB und Schonnebeck holten wichtige Punkte.

Cronenberger SC - SSVg Velbert 0:4 (0:2)

Unbeirrt marschieren die Velberter dem Aufstieg in die Regionalliga entgegen. Mit dem Sieg in Cronenberg bauten sie die Tabellenführung auf den spielfreien 1. FC Bocholt zunächst auf fünf Punkte aus. Zwei Tore fielen in der ersten, zwei in der zweiten Halbzeit. Hasan Ülker (22.), Anil Aydin (42.), Yasin-Cemal Kaya (74.) und Massimo Mondello (90.) waren erfolgreich. Gastgeber-Spieler Panagiotis Koukoulis hatte zudem die Rote Karte gesehen (58.). Der CSC bleibt derweil im Tabellenkeller stecken.

Spvg Schonnebeck - TVD Velbert 3:0 (1:0)

Nach zwei Pleiten gegen das Top-Duo hat sich die Spielvereinigung zurückgemeldet. Doppelpacker Calvin Küper (35., 71.) sowie Dennis Abrosimov (86.) sorgten für den Heimsieg gegen die in der Tabelle besser positionierten Velberter und sicherten Essen wichtige Punkte für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.





SF Niederwenigern - ETB Schwarz-Weiß Essen 2:4 (1:1)

Der ETB zog das muntere Gastspiel in Niederwenigern am Ende auf seine Seite und verteidigte seinen Platz in der Aufstiegsrunde. Dominik Enz (32.) brachte die Hausherren zunächst in Führung. Marcello Romano (38.) glich für Schwarz-Weiß aus, doch nach einem Treffer von Marc Rapka war SFN erneut vorne (55.). Die letzte halbe Stunde aber gehörte den Essenern: Mohamed Cisse (60.), erneut Romano (61.) und Ismael Remmo (89.) schossen den ETB zum Sieg.

FSV Duisburg - TuRU Düsseldorf 2:0 (2:0)

Wo stände der FSV nur, würde er schon über die gesamte Saison die aktuelle Form zeigen? Das Winterpausen-Schlusslicht blieb auch im fünften Spiel des Jahres ohne Pleite. Nermin Badnjevic (23.) sowie Boran Sezen (44.) besorgten die Tore gegen Düsseldorf. Nach einem Platzverweis gegen TuRU (68.) spielte der FSV die letzten 20 Minuten in Überzahl. Während Duisburg weiter Hoffnung im Abstiegskampf schöpft, müssen die Düsseldorfer zittern: Sie stehen derzeit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Aufstiegsrunde.

Alle Ergebnisse des Spieltags

Freitag

TV Jahn Hiesfeld - Spvgg. Sterkrade-Nord 4:3

VfB Hilden - Teutonia St. Tönis 3:1

Samstag

1. FC Mönchengladbach - Ratingen 04/19

Sonntag

Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve 2:1

Cronenberger SC - SSVg Velbert 0:4

Spvg Schonnebeck - TVD Velbert 3:0

SF Niederwenigern - ETB SW Essen 2:4

Düsseldorf-West - TSV Meerbusch 0:0

FSV Duisburg - TuRU Düsseldorf 2:0

SC Velbert - FC Kray abg.

Union Nettetal - 1. FC Bocholt abg.