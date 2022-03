Wattenscheid: Umworbener Torjäger bleibt - 63-maliger Viertligaspieler geht

Oberligist SG Wattenscheid 09 plant auch schon fleißig die neue Saison 2022/2023. Der Klub gab zwei Vertragsverlängerungen und einen Abgang bekannt.

Die SG Wattenscheid 09 hat die Verträge mit Timm Esser und Felix Casalino verlängert.

Verteidiger Esser kam im Juli 2021 vom niederrheinischen Oberligisten Sportfreunde Niederwenigern an die Lohrheidestaße und fühlt sich sehr wohl bei der SG 09. Esser, der 16 Spiele (zwei Tore) in der laufenden Serie absolvierte, sagt zu seiner Verlängerung: "Es macht richtig Spaß hier und das Umfeld ist top. Ich bin überzeugt, dass ich auch über die nächste Saison noch hierbleiben möchte und habe deshalb sogar um zwei Jahre verlängert. Das man in der Oberliga teilweise auch Fans dabei hat, die richtig Stimmung machen, ist außergewöhnlich und macht einen Riesenspaß.“

Casalino schlägt in dieselbe Kerbe: "Wir finden hier eine super Infrastruktur vor, wo man professionell arbeiten kann und in Strukturen bleibt und ich mich schon jetzt richtig wohlfühle. Wir sind erfolgreich und daran will ich weiter anknüpfen." Der Angreifer kam bereits 2020 von der TSG Sprockhövel. Casalino, der nach RS-Informationen auch von anderen Klubs umworben wurde, steht in dieser Saison bei 16 Einsätzen acht Toren und acht Vorlagen.

Die SG Wattenscheid 09 zum Saisonende verlassen wird derweil Mittelfeldspieler Nils Hönicke. "Aus zeitlichen Gründen werde ich fußballerisch kürzertreten und zum Kreisligisten DJK SV Mauritz im Münsterland bei mir um die Ecke gehen. Der große Aufwand ist nicht mehr zu leisten für mich. Die langen Anfahrten zum Training mit dem Zug oder dem Auto, der Job, das Studium und mein Privatleben unter einen Hut zu bekommen, wird zu viel. Mein Lebensmittelpunkt ist im Münsterland und die letzten beiden Jahre waren ein enormes Pensum. Ich gehe als Spieler, aber als Fan werde ich immer bleiben", erklärt der 28-jährige Hönicke, der in seiner Karriere auch schon 63 Regionalligaspiele absolvierte, und in dieser Spielzeit auf 15 Begegnungen (vier Treffer) kommt.