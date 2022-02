1. FC Bocholt: Flügelflitzer lässt seine Zukunft offen

Der 1. FC Bocholt nahm am Dienstag (22. Februar) die Restrunde in Niederwenigern in der Oberliga Niederrhein auf. Nicht mit dabei war ein Flügelflitzer.

Während seine Mannschaftskollegen am Dienstagabend in Hattingen bei den Sportfreunden Niederwenigern antraten und 4:2 gewannen, musste Sergen Sezen mal wieder zuschauen. Der Flügelflitzer des 1. FC Bocholt kommt in dieser Saison einfach nicht in Tritt.

"Ich habe seit einigen Monaten mit Knieprobleme zu kämpfen. In der Winter-Vorbereitung habe ich wieder einen Rückschlag erlitten und es schmerzt erneut. Wenn es nicht besser wird, dann komme ich wohl nicht um eine Operation herum. Aber noch habe ich die Hoffnung, dass eine OP nicht sein muss", erzählt Sezen, der in der laufenden Serie nur sechs Kurzeinsätze über insgesamt 65 Spielminuten verbuchte.

Ich weiß, dass ich ein guter Oberligaspieler bin. Doch aktuell habe ich andere Sorgen. Ich will endlich wieder schmerzfrei sein. Sergen Sezen, 1. FC Bocholt

Dabei ist der 26-Jährige ein richtiger guter Oberligaspieler - vorausgesetzt, Sezen ist topfit. Denn die Zahlen sprechen für den bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildeten Außenbahnspieler: 88 Oberliga-Einsätze, 21 Tore, 34 Vorlagen. "Ich weiß, dass ich ein guter Oberligaspieler bin. Doch aktuell habe ich andere Sorgen. Ich will endlich wieder schmerzfrei sein", betont Sezen.

Dass er ein "Guter" ist, wissen auch andere Vereine. Obwohl der Ex-Homberger in dieser Saison wenige Einsätze verbuchte, erhielt er schon die ersten Anrufe bezüglich der Spielzeit 2022/2023. "Es melden sich immer wieder Vereine. Aber eigentlich fühle ich mich in Bocholt wohl. Ich hoffe, dass ich dem Klub auch noch in dieser Saison einige Argumente zur Vertragsverlängerung geben kann. Deshalb bleibt auch Bocholt mein erster Ansprechpartner", betont Sezen.

Dass es ein Gespräch mit den Sportfreunden Hamborn gab - RevierSport berichtete - will Sezen jedoch nicht dementieren. Sezen: "Das stimmt. Aber entschieden ist noch nichts. Nochmal: Erst will ich fit werden, dann noch ein paar Spiele für Bocholt machen und dann werden wir sehen, wohin mein Weg führt."

