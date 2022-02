Für die neue Saison: Landesligist holt 70-maligen Oberligaspieler

Landesliga-Tabellenführer Sportfreunde Hamborn 07 hat den ersten Zugang für die Spielzeit 2022/2023 unter Dach und Fach gebracht.

Die Sportfreunde Hamborn 07 konnten sich bereits jetzt eine Verstärkung für die nächste Spielzeit sichern: Mit Justin Bock vom SV Genc Osman Duisburg wird sich ein Mittelfeldspieler dem Landesliga-Tabellenführer anschließen Dies konnte Sportdirektor Hans-Günter Bruns, am Mittwochabend nach erfolgter Vertragsunterzeichnung verkünden.

"Ich bin froh, dass sich Justin für uns entschieden hat. Wir bekommen einen sehr guten Außenbahnspieler, der auch menschlich gut in unsere Mannschaft passt. Darauf legen wir großen Wert", erklärt Bruns.

Beim MSV Duisburg wurde Bock unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga-Mannschaft ausgebildet. Er sammelte dann beim Duisburger SV 1900 erste Landesliga-Erfahrung, bevor er in der Saison 2016/2017 zum Oberliga-Kader des VfB Homberg stieß, dem er zwei Spielzeiten angehörte. Er spielte unter Trainer Stefan Janßen. Eine weitere Oberliga-Station des 25-Jährigen war der 1. FC Bocholt, für den er in der Oberliga 23 Einsätze bestritt. Insgesamt kommt der Duisburger Junge auf 70 Einsätze (27 Tore) in der Oberliga Niederrhein.

In der neuen Saison wird Bock dann mit Julian Berg - RevierSport berichtete - auch auf einen neuen Trainer in Hamborn treffen. Neben Bock soll nach RS-Informationen auch Sergen Sezen, der aktuell in Bocholt unter Vertrag steht, zu den Hamborner Löwen zum 1. Juli 2022 stoßen.