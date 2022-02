1. FC Bocholt: Platzek mit Dreierpack - FCB macht weiter Druck auf SSVg

Der 1. FC Bocholt zeigt eine gute Form vor dem Start in die Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Im Nachholspiel bei Niederwenigern gab es drei Punkte.

Der Start ins neue Fußballjahr ist dem 1. FC Bocholt geglückt. Im Nachholspiel gewannen die "Schwatten" bei den Sportfreunden Niederwenigern am Dienstagabend verdient mit 4:2 (3:1). Somit nahm das Team von Trainer Jan Winking die drei Zähler mit zum Hünting und baut weiter Druck auf Spitzenreiter SSVg Velbert auf. Dessen Derby gegen den SC Velbert ist erneut ausgefallen.

"Wir haben einen sehr sauberen Ball gespielt und verdient gewonnen, das Ergebnis ist vielleicht sogar etwas schmeichelhaft für Niederwenigern", freut esich Winking über den gelungenen Auftritt in Hattingen, bei dem seine Elf über 90 Minuten das bessere Team war. Winking: "Über die gesamte Partie lassen wir wenig zu, nur zwei, drei Großchancen. Dass sie daraus zwei Tore machen ist natürlich ärgerlich."

Vor allem mit der Leistung im Kopf war Winking sehr zufrieden. "Wir haben eine geile Mentalität an den Tag gelegt, und gerade mit Blick auf die Aufstiegsrunde wollen wir als Mannschaft weiter zusammenwachsen", betont Winking. Die jeweiligen Gegentore gegen Niederwenigern steckte die Mannschaft gut weg, setzte dem 1:2 direkt das eigene dritte Tor entgegen und ließ den Außenseiter nie wirklich ins Spiel kommen.

"Gerade die erste Halbzeit war wirklich gut. Wir sind füreinander eingestanden, haben die Zweikämpfe gewonnen, sind hoch angelaufen und haben viel Lautstärke auf den Platz gebracht", stellte der Trainer, der seinen Vertrag vergangene Woche bis Sommer 2024 verlängerte, heraus. "Das wollen wir mitnehmen in die Aufstiegsrunde, dieses Gefühl der Gemeinschaft. Da müssen wir noch viel mehr über das Kollektiv kommen statt über die Qualität."

SF Niederwenigern: Golz - Matten, Schütte, Barrera, Beyer - Rapka, Gotzeina (81. Machtemes), Hauswerth, Spannagel (46. Stahl) - Bukowski (46. Köfler), Enz (88. Kagnassim). Golz - Matten, Schütte, Barrera, Beyer - Rapka, Gotzeina (81. Machtemes), Hauswerth, Spannagel (46. Stahl) - Bukowski (46. Köfler), Enz (88. Kagnassim). 1. FC Bocholt: Wickl - Ferlings (61. Abel), Winking, Pluntke, Grund (56. Bleker) - Schumacher (73. Lipinski), Wakamiya (73. Bugla), Lorch (77. Yanagisawa), Boche, Beckert - Platzek. Tore: 0:1 Platzek (9.), 0:2 Platzek (26.), 1:2 Gotzeina (43.), 1:3 Platzek (44.), 1:4 Beckert (FE, 52.), 2:4 Stahl (66.). Gelbe Karten: - Boche. Schiedsrichterin: Isabel Steinke. Zuschauer: 200.

Aber auch die individuelle Qualität ließ die Bocholter nicht im Stich, Top-Torjäger Marcel Platzek sorgte für alle drei Treffer in Halbzeit eins und stockte sein Konto auf mittlerweile 23 Zähler auf. Während er die Torjägerliste souverän anführt, ist der 1. FC Bocholt mit der gefährlichsten Offensive unter Vorbehalt auf zwei Punkte an Velbert herangerückt.

Bis zur Aufstiegsrunde sind es noch fünf Spiele, bis dahin ist die Mission für die Winking-Elf klar. "Jetzt gilt es, Woche für Woche die Punkte mitzunehmen und zusehen, dass wir uns besser finden, um mit voller Power in die Aufstiegsrunde zu gehen." Weiter geht es für den 1. FC Bocholt aber erstmal am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Jahn Hiesfeld, die derzeit ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte rangieren.