1. FC Bocholt: Zugang Gerling soll in Platzeks Schatten reifen

Mit Dario Gerling hat der 1. FC Bocholt im Winter einen talentierten Stürmer verpflichtet. Perspektivisch soll er das Spiel der Bocholter variabler machen.

Die aktuelle Strategie des 1. FC Bocholt auf dem Transfermarkt ist klar. Perspektivspieler sollen geholt werden. Junge Kicker, die den Verein in den nächsten Jahren weiterbringen können. Einer davon ist Neuzugang Dario Gerling. Das 20-jährige Sturmtalent kommt aus der Landesliga und weist dort mit neun Toren in 15 Spielen eine gute Quote auf. In der Oberliga beim 1. FC Bocholt soll er jetzt die nächsten Schritte machen. Dabei kann er auf die Unterstützung eines erfahrenen Top-Stürmers zählen.

Trainer Winking fordert noch mehr Körperlichkeit

Mit seinen 1,98 Metern Körpergröße hat Gerling echtes Gardemaß für einen Stürmer. Angreifer seiner Größe können meist vor allem als Wandspieler, der die Bälle festmacht, und als echt Strafraumstürmer in der Box eine weitere Option in der Offensive sein. Für Bocholt-Trainer Jan Winking ein Grund zur Freude.

Er hofft auf die Qualitäten des Stürmers und mehr Flexibilität im Angriff in der Zukunft, weiß aber auch, dass Gerling nach dem Schritt in die Oberliga noch Zeit braucht. „Dario ist noch ein sehr junger Spieler, der in der Landesliga schon seine Qualität bewiesen hat. Dennoch hat man bei uns in den ersten Tagen auch gesehen, dass die Umstellung für ihn nicht so leicht ist. Er sieht jetzt, dass es in einer Oberligamannschaft nochmal mehr zur Sache geht, ob körperlich oder auch vom Tempo her. Das ist ganz normal, dass er sich da noch an die Umstände gewöhnen muss. Vor allem kann er seinen Körper noch besser einbringen. Er spielt trotz seiner Größe manchmal eher noch wie ein 1,80 Meter-Stürmer. Wenn er lernt, seine Größe und Physis noch besser ins Spiel einzubringen, wird er den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung machen."

Stürmer Platzek soll bei der Entwicklung helfen

Auf dem Weg dahin kann Gerling auch auf die Unterstützung von Top-Stürmer Marcel Platzek setzen, der zuletzt auch im Test gegen KFC Uerdingen traf. Mit 20 Toren ist er aktuell der Top-Torjäger der Liga. Viel Qualität und Erfahrung, von denen der junge Gering profitieren kann, findet Winking. „Natürlich ist es ein Vorteil, wenn Dario so einen starken und erfahrenen Stürmer wie Platzek vor sich hat. Er wird sich noch einiges von ihm abschauen können. Hinzu kommt, dass beide auch unterschiedliche Spielertypen sind, und sich in gewisser Weise ergänzen. Aktuell ist Platzek natürlich unsere klare Nummer Eins im Sturm, das weiß Dario aber auch. Er soll sich in dessen Schatten weiterentwickeln. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen: Er hat schon alles was ein guter Stürmer braucht, die Veranlagungen sind sehr vielversprechend“.

Ob Gerling auch schon in naher Zukunft eine ernsthafte Option für die Bocholter im Kampf um den Aufstieg sein wird, bleibt abzuwarten. „Er hat auf jeden Fall die Qualität, um in der Oberliga bestehen zu können. Trotzdem geben wir ihm die Zeit, die er noch braucht. Dann sieht man wie schnell er eine echte Alternative für uns werden kann, auch noch im weiteren Saisonverlauf“, erklärt Winking.