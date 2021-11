Der 1. FC Kaan-Marienborn war als einziges Spitzenteam der Oberliga Westfalen im Einsatz - und patzte im Derby. Im Keller wartet Westfalia Herne weiter auf den ersten Sieg.

An der Tabellenspitze hatte der 1. FC Kaan Marienborn die große Chance, sich zumindest vorübergehend abzusetzen. Die beiden ärgsten Konkurrenten waren nicht im Einsatz. Während die Partie des SC Paderborn II gegen den RSV Meinerzhagen abgesagt wurde, hatte die SG Wattenscheid 09 spielfrei.

Im Derby warteten die Sportfreunde Siegen. Zur Pause stand es noch 0:0, doch in Durchgang zwei riss Kaan-Marienborn die Partie zunächst an sich und ging mit 2:0 in Führung. Doch die Sportfreunde steckten nicht auf. Michél Harrer, Tobias Filipzik und Andreas Busik schafften in den Schlussminuten dann tatsächlich noch die 180-Grad-Wendung und ermöglichten ihrer Mannschaft einen kaum noch für möglich gehaltenen Derbysieg - 3:2.

Im Kellerduell mit Victoria Clarholz hat die Hammer Spielvereinigung Moral bewiesen und einen echten Befreiungsschlag gelandet. Das Team von Steven Degelmann lag zur Pause zunächst mit 0:2 zurück. Oliver Cylkowski (9.) und Jan Grunewald (41.) hatten die Gäste in Führung geschossen. In Durchgang zwei drehte Hamm dann aber auf und kam binnen sechs Minuten durch einen Doppelpack von Vincent Ocansey (69., 75.) zum 2:2-Ausgleich. Zehn Minuten später erzielte Rion Latifaj sogar das 3:2 (85.). Doch auch Clarholz hatte noch eine Antwort und kam durch Gentrit Muja zum 3:3-Ausgleich (91.). Den letzten Punch setzte schließlich Hamm und holte tief in der Nachspielzeit dank Halil Dogan doch noch den 4:3 (0:2)-Sieg.

Düster sieht es nach wie vor beim Tabellenletzten Westfalia Herne aus. Beim Auswärtsspiel in Münster kam die Westfalia immerhin zu einem 2:2 (0:0)-Remis. Mitte der zweiten Hälfte schlugen die Adlerträger durch Marvin Benjamins und Nick Selutin zunächst gleich doppelt zu. Herne kam zeitig zum Anschluss und kurz vor Spielende tatsächlich noch zum Ausgleich. Neu-Trainer David Zajas wartet weiter auf seinen ersten Sieg, darf aber seinen ersten Punktgewinn bejubeln. Dennoch bleibt Herne abgeschlagen Letzter.