OL NR: Moses Lamidi träumt vom Regionalliga-Aufstieg

Moses Lamidi hat von der 1. Bundesliga bis zur Oberliga, inklusive Auslandsstationen, alles im Fußball erlebt. Aktuell träumt er von einem Aufstieg mit Ratingen 04/19.

Nach elf Spielen in der Oberliga Niederrhein rangiert Germania Ratingen 04/19 auf Platz sechs. Bei einer mehr ausgetragenen Partie als Tabellenführer SSVg Velbert liegen die Ratinger sechs Zähler hinter Platz eins.

Für Ex-Profi Moses Lamidi kein Grund, um vorzeitig seine Träume aufzugeben. Denn der Stürmer will mit Ratingen hoch. "Warum nicht? Der Verein ist super aufgestellt. Die Infrastruktur top. Wir müssen nur sportlich nachlegen. Ich glaube schon, dass in dieser Saison einiges drin ist. Wir dürfen auf jeden Fall von der Regionalliga träumen. Das wäre noch einmal ein Leckerbissen für mich", erklärt der Vize-Kapitän der Germania.

Lamidi war in Deutschland von der 1. bis zur 5. Liga in jeder Spielklasse aktiv

Lamidi, der seine dritte Saison in Ratingen spielt, hat in seiner Laufbahn eigentlich schon alles gesehen. Zwölf Spiele (kein Tor) in der Bundesliga, 24 (6) Einsätze in Liga zwei, 42 Partien (14) in Liga drei, 91 Begegnungen in der Regionalliga (23) und mittlerweile 120 (38) Oberliga-Einsätze. "Ja, ich bin mit meiner Karriere zufrieden. Aber ein paar Jahre will ich noch spielen. Ich fühle mich wie 25 und bin topfit", sagt der 33-Jährige.

Aufgrund eines Muskelfaserrisses verpasste Lamidi einige Spiele in dieser Saison. Er bestritt nur fünf von elf möglichen Begegnungen, erzielte aber auch schon drei Treffer.

Die nächsten sollen am Sonntag gegen das Top-Team des 1. FC Bocholt folgen. "Wir wollen sie ärgern. Wir haben viele junge Spieler in unseren Reihen, denen es noch an Erfahrung, Cleverness und der Abgezocktheit mangelt. Diese Stärken bringen die Bocholter mit. Aber ich gebe den Jungs viele Tipps und wir werden von Woche zu Woche stärker. Wir wollen auch gegen Bocholt punkten", sagt der ehemalige Bundesligaspieler von Borussia Mönchengladbach.