OL NR: Das sagt Apfeld über seinen Traumeinstand beim FC Kray

Damian Apfeld feierte einen Einstand nach Maß beim FC Kray. In der Oberliga Niederrhein gab es ein 1:0 beim TVD Velbert.

So hatte Damian Apfeld sich das sicher vorgestellt. Beim bisher so starken TVD Velbert feierte er in seinem ersten Spiel als Trainer des FC Kray gleich einen 1:0-Auswärtssieg in der Oberliga Niederrhein.

Kurz vor dem Anpfiff war Apfeld gezwungen, die Startelf nochmals umstellen, denn Abwehrspieler Duc Anh Nguyen Nhu meldete sich nach dem Aufwärmen angeschlagen ab.

Das Tor des Tages fiel in der 29. Minute: Niko Bosnjak verwandelte einen Elfmeter für den FC Kray. Apfeld bilanzierte nach dem tollen Einstand: "Ich bin natürlich erst einmal über die drei Punkte glücklich; bin aber auch mit der Art und Weise, wir wir das Spiel bestritten haben, sehr zufrieden. Es war ein dreckiger Arbeitssieg und die Jungs haben über die gesamten 90 Minuten alles rausgehauen. Es war, gerade nach den letzten Wochen klar, dass wir kein spielerisches Feuerwerk abbrennen werden, dafür ist der Kader verletzungsbedingt leider zu klein. Viele Spieler, die 90 Minuten absolviert haben, sind eigentlich nach ihrer Verletzungspause gar nicht in der Lage, voll zu spielen, und da bin ich mehr als stolz auf die Jungs, dass sie sich so in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Wir bereiten uns nun unter der Woche auf das kommende Heimspiel gegen Sterkrade-Nord vor und wollen da unseren Anhängern möglichst einen weiteren Sieg bescheren."