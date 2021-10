OL NR: „Kollektives Versagen“ beim FC Kray

Für Fußball-Oberligist FC Kray setzte es am Sonntag eine 0:4-Heimpleite gegen den TSV Meerbusch. Trainer Christian Mikolajczak erkannte seine Mannschaft nicht wieder.

Das ging voll in die Hose: Der FC Kray hat am vergangenen Sonntag eine 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Meerbusch kassiert. Die Treffer erzielten Dominik Reinert (25.), Oguz Ayan (28., 52.) und Arton Tolaj (85.). Kray-Trainer Christian Mikolajczak war mit dem Auftritt seiner Mannschaft verständlicherweise überhaupt nicht zufrieden.

„Die einzige Phase, in der ich meine Mannschaft erkannt habe, waren die ersten 15-20 Minuten. Alles was danach kam, kann man als kollektives Versagen bezeichnen“, wird der 40-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Mikolajczak weiter: „Alle taktischen Vorgaben, die wir gemacht haben, wurden nicht mehr so umgesetzt, wie es nötig gewesen wäre und am Ende muss man sagen, dass das 0:4 auch in der Höhe absolut zurecht auf der Anzeigetafel stand. Wir haben alle Gegentore durch individuelle Fehler eingeleitet und wir müssen nun unter der Woche daran arbeiten, solche Fehler nicht mehr zu machen und uns besser zu präsentieren.“

Für die Essener war das 0:4 die dritte Niederlage in der laufenden Oberliga-Saison. Aus den ersten sieben Spielen holte Kray insgesamt acht Punkte und liegt damit momentan auf dem 14. Tabellenplatz. Den letzten Sieg gab es für die Mikolajczak-Elf am vierten Spieltag zuhause gegen den SC Union Nettetal (3:2).

FC Kray: Jetzt wartet Aufstiegsfavorit Bocholt

Die Aufgaben für Kray werden indes nicht leichter. Am kommenden Sonntag, 17. Oktober (15.30 Uhr), ist der FC beim Aufstiegsfavoriten 1.FC Bocholt gefordert, die ihrerseits noch ungeschlagen sind und aktuell mit 15 Punkten auf Platz vier rangieren.