FC Kray: Nach Fan-Eklat: Verein positioniert sich klar

Im Duell zwischen dem 1. FC Kleve und dem FC Kray kam es zu einer hässlichen Szene im Gästeblock. Die Essener reagieren deutlich auf den Eklat.

Im Auswärtsspiel des FC Kray beim 1. FC Kleve in der Oberliga Niederrhein, welches sportlich bei einem 4:4 am vergangenen Wochenende durchaus viele Höhepunkte lieferte, kam es abseits des Rasens zu einem Eklat im Fanblock der Gäste. Wie 'fupa.net' berichtete, seien hierbei alkoholisierte Kray-Anhänger während des Spiels negativ in Erscheinung getreten, indem sie die verbotene Strophe des Deutschlandliedes lauthals anstimmten. Vehement seien die heimischen Fans darauf eingegangen, als sie die Essener lautstark dazu aufforderten, das Stadion zu verlassen. Weil die Ordnungskräfte daraufhin Probleme mit der Identifizierung gehabt hätten, sei die Polizei erschienen und habe "Anzeigen sowie Ermittlungen" aufgenommen.

Inzwischen haben sich die Krayer mit einer offiziellen Stellungnahme klar gegen die verbalen Entgleisungen der eigenen Anhänger ausgesprochen und den Vorfall somit indirekt bestätigt. "Der FC Kray distanziert sich klar und deutlich von solchen Aktionen, wird dieses Verhalten in keinster Art und Weise dulden, Maßnahmen in die Wege leiten und nach Klarstellung der Personalien mit entsprechenden Platzverweisen reagieren", heißt es im offiziellen Statement des Klubs.

Des Weiteren habe ein solches Verhalten im Sport "nichts zu suchen" und werde seitens des Vereins "aufs Schärfste verurteilt und geahndet".