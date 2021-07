ETB: Lucas über Mannschaft, Trainer und die Ziele

Der ETB Schwarz-Weiß reist von Freitag bis Sonntag ins Trainingslager nach Goch. Wir haben uns vorher mit Jürgen Lucas, Sportvorstand der Essener, unterhalten.

Jürgen Lucas, wie bewerten Sie die bisherige Vorbereitung des ETB? Wir sind mit dem aktuellen Stand zufrieden. Positiv ist auf jeden Fall zu bewerten, dass die Spieler in einem guten körperlichen Zustand aus der langen Pause gekommen sind. Wichtig war auch, dass das Trainerteam und die Mannschaft schnell zusammengefunden haben. Der Austausch mit unserem Sportlichen Leiter Luca Ducree klappt auch sehr gut.

Ist der Kader komplett oder wird der Klub noch etwas tun? Wir halten noch Ausschau nach einem Innen- und einem Außenverteidiger. Eventuell tun wir noch etwas im zentralen Mittelfeld. Offensiv sind wir gut aufgestellt, aber im defensiven Zentrum haben wir noch Handlungsbedarf.

In welchen Bereichen muss die Mannschaft noch stärker werden? Wo sehen Sie das Team schon gut aufgestellt? Im Spiel mit dem Ball machen wir das im Kollektiv schon sehr gut. Da haben wir richtig Tempo drin und gute Waffen. Wir müssen auf jeden Fall noch lernen besser gegen den Ball zu arbeiten, das eigene Tor zu verteidigen. Zudem geht es darum, die Sinne der Jungs zu schärfen, damit wird die komplette Spielzeit voll fokussiert sind. Das ist aber nicht untypisch für eine junge Mannschaft.

Wie gefällt Ihnen die Arbeit von Jung-Trainer Suat Tokat? Wo sehen Sie seine Stärken? Das Trainerteam mit Suat Tokat und Björn Matzel ergänzt sich hervorragend. Zudem stimmt da auch die Abstimmung mit Luca Ducree. Suat ist sehr fokussiert, ambitioniert, sehr ehrgeizig. Man merkt einfach, dass Suat vor nicht allzu langer Zeit noch gespielt hat. Er kann sich da sehr gut in die Jungs hineinversetzen. Das kommt bei der Mannschaft sehr gut an.

In einigen Wochen geht es in der Liga los: Was ist für Schwarz-Weiß Essen drin? Wir freuen uns auf eine total spannende Saison. Gleich zum Auftakt geht es zu einer Top-Mannschaft zum Derby nach Schonnebeck. Wenn wir alles abrufen, dann sind wir für Überraschungen gut. Wir haben jetzt drei Tage am kommenden Wochenende Zeit, uns noch einmal im Trainingslager in Goch auf die Saison einzustimmen. Für diese Möglichkeit bin ich dem Verein auch sehr dankbar. Man merkt einfach, dass sich in den vergangenen Wochen beim ETB sehr viel in die richtige Richtung bewegt hat.