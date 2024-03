Die SSV Buer kann in der Landesliga Westfalen 3 noch vom Aufstieg träumen. Fakten werden allerdings schon bei der Kaderplanung geschaffen.

Die SSV Buer treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison immer weiter voran. In welcher Liga die Mannschaft von Trainer Misel Zec dann antreten wird, ist noch nicht ganz klar. In der Landesliga Westfalen 3 befinden sich die Rothosen noch in Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz in Richtung Westfalenliga. Ein Muss ist der Aufstieg allerdings nicht.

Mit welchen Spielern die SSV Buer allerdings in die kommende Saison starten wird, steht mittlerweile zu einem Großteil fest. Über die vergangenen gut anderthalb Monate verlängerte der Landesligist bereits mit zehn Spielern: Neben Kapitän Alper Özgen laufen auch Emre Gökkaya, Maurice Hövel, Louis Jozek, Can Bugday, Maurice Weißbohn, Melih Aydin, Mahir Kaya, Kjetil Heinsen und Matthias Kuscha weiterhin in Buer auf.

In der vergangenen Woche wurden auch die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt. Der neuste Mann ist Marius Heck. Er wechselt von der SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein zur SSV.

Seine ersten Schritte im Fußball machte er bei Eintracht Trier, bevor er in der B-Jugend in die Knappenschmiede des FC Schalke 04 wechselte. In der B- und A-Junioren Bundesliga kam der heute 23-Jährige für S04 und Rot-Weiß Oberhausen insgesamt auf 39 Spiele und elf Tore. Bevor er zu den Schwalben wechselte, spielte er für den TVD Velbert.

„Das erste Mal habe ich ihn in der B-Jugend gegen uns im Westfalenpokal gesehen, da war er schon gut und machte das 1:0“, sagte Zec. „Marius ist ein Stürmer, der taktisch und fußballerisch sehr weit ist. Er wird unserer Offensive nochmal Variation und Durchschlagskraft geben. Er ist noch jung und hat Lust in Buer zu spielen und sich weiterzuentwickeln.“

Ähnliches gilt auch für den anderen Neuzugang. Mario Scharf wechselt zur kommenden Saison vom abstiegsbedrohten Westfalenligisten TuS Haltern am See zu den Rothosen. Der 20-Jährige absolviert gerade seine erste Seniorenstation.

„Mario ist ein junger Spieler, der im Seniorenbereich noch ankommen muss. Er ist zweikampfstark und hat ein gutes Abwehrverhalten“, sagte Zec. Auch ihn wolle das Trainerteam nun weiterentwickeln.