13 Spiele vor dem Saisonende liegt dieser Klub zwölf Punkte hinter dem rettenden Ufer in der Landesliga Niederrhein Staffel 1 zurück. Ab dem 1. Juli wird ein neuer Trainer das Ruder übernehmen.

Der ASV Mettmann, Tabellenvorletzter in der Landesliga Staffel 1 am Niederrhein, kann eigentlich so langsam die Planungen für die Bezirksliga aufnehmen. Denn 13 Spiele vor Schluss beträgt der Rückstand des Teams von Trainer Daniele Varveri zwölf Punkte.

Stichwort Varveri: Dieser gab unter der Woche bekannt, dass er ab dem 1. Juli 2024 dem ASV nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Der 42-Jährige, der bis dato Trainer der Sportfreunde Dönberg und des TSV Ronsdorf war, heuerte am 20. November 2019 in Mettmann an. Im Sommer 2024 ist dann Schluss.

"Daniele bat den Vorstand Mitte vergangener Woche um ein Gespräch, teilte uns dabei mit, dass er sein Tätigkeit nach dem letzten Spieltag beenden wird. Für ihn sei die aktuelle Situation problematisch und in sportlicher Hinsicht auch unbefriedigend. Darüber informierten wir am Freitag vor der Partie beim DV Solingen auch die sichtlich überraschte Mannschaft. Jetzt gilt es, die Saison ordentlich und möglichst mit positiven Ergebnissen abzuschließen", wird Imad Omairat, Sportlicher Leiter des ASV, auf dem Portal "Fupa" zitiert.

Der Sportchef hofft vor dem Duell gegen den ASC Süchteln - Sonntag, 17. März, 15 Uhr: "Vielleicht platzt bei unserem Team jetzt der berühmte Knoten. Dass uns die gegnerischen Trainer zuletzt oft eine gute Leistung bescheinigten, dafür gibt es im Abstiegskampf keine Punkte. Sicher haben wir eine Reihe von Baustellen, sonst würden wir der Konkurrenz auf den Nichtabstiegsplätzen ja nicht mit zwölf Punkten Rückstand hinterherrennen. Ein großes Manko ist Woche für Woche die fehlende Präzision und Cleverness im gegnerischen Strafraum. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison."

Björn Kluft spielt seit Januar 2024 für den ASV Mettmann

Dem ASV Mettmann konnte bis dato auch "Königstransfer" Björn Kluft, der im Januar im Bergischen anheuerte, nicht helfen. Der 34-Jährige, der viermal in der 2. Bundesliga, 92 Mal in der 3. Liga und 84 Mal in der Regionalliga auflief, kam jedenfalls mit einer vielversprechenden Vita nach Mettmann. Kluft spielte einst bei Klubs wie Eintracht Braunschweig, Erzgebirge Aue, Preußen Münster oder Rot-Weiss Essen.