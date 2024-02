Landesliga: Spielvereinigung Sterkrade-Nord hat einen neuen Trainer gefunden

Wenige Tage nach dem Rücktritt von Sven Schützek hat die Spielvereinigung Sterkrade-Nord einen neuen Cheftrainer präsentiert.

Am 29. Dezember 2022 hatte Sven Schützek das Traineramt bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord übernommen und die Oberhausener vor dem Doppelabstieg, Nord war ein Jahr zuvor aus der Ober- in die Landesliga abgestiegen, bewahrt. Am 19. Februar legte Schützek sein Amt nieder.

16 Punkte nach 21 Spielen und ein Acht-Zähler-Rückstand auf das rettende Ufer haben den 47-Jährigen dazu bewogen, dass er noch einmal einen anderen Trainerkollegen ranlässt, um die Nordler vielleicht doch noch in der Liga zu halten. Am Sonntag (25. Februar, 15 Uhr) debütiert der neue Mann in einem Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort.

Und so ganz neu wird der Schützek-Nachfolger für die Sterkrade-Mannschaft nicht sein. Denn Sercan Baloglu, bisheriger Assistent von Schützek, wurde zum neuen Cheftrainer ernannt. "Der Blick auf die Tabelle bringt nichts. Wir müssen mit Spaß, Optimismus und dem Blick nach vorn an die nächsten Aufgaben herangehen und dabei von Spiel zu Spiel denken“, gibt der junge Linienchef vor. Die Situation ist schwierig, keine Frage. Aber es bringt nichts jetzt aufzugeben, solange rechnerisch noch alles möglich ist", betonte Baloglu in der WAZ.

Schützek macht seinem ehemaligen "Co" auf jeden Fall Hoffnung, was den Klassenerhalt angeht. Schützek: "Nun hoffe ich, dass ein neuer Trainer den Jungs noch einmal neues Leben einhauchen kann. Denn die Qualität im Kader ist da. Nord kann den Klassenerhalt schaffen. Ich wünsche das der Mannschaft und dem Verein. Ich bedanke mich für die letzten 14 Monate."

Schützek wird derweil ab dem 1. Juli das Amt des Sportchefs beim SV Scherpenberg antreten. Nun kann er im Hintergrund seine Arbeit schon früher beginnen. "Das werde ich auch tun. Aber zunächst benötige ich ein paar Tage Abstand von dem Ganzen. Die Arbeit in Sterkrade habe ich voller Leidenschaft und Herzblut ausgeübt. Ein Aus tut immer weh, da kann ich nicht sofort zur Tagesordnung übergehen. Ich denke, dass ich ab März dann meine volle Power in die Kaderplanung des SV Scherpenberg reinstecken werde", verrät der Familienvater, der in Moers lebt.