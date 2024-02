Der FC Kray hat ein neues Sportchef-Duo vorgestellt. Es ist in Zukunft für die sportlichen Belangen beim Essener Landesligisten zuständig.

Lange hatte Christoph Klöpper, Boss des FC Kray, nach einem Sportchef gesucht. Nun hat er ein Duo als neue sportliche Leitung an der Buderusstraße vorgestellt.

Die beiden langjährigen Krayer und aktuellen Nachwuchsleiter Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj übernehmen ab sofort die sportliche Leitung beim Essener Landesligisten.

Klöpper, Vorstandsvorsitzender des FCK: "Es war schon länger unser Wunsch, dass Dennis und Arian den nächsten Schritt in unserem Verein gehen und sportliche Verantwortung für unsere erste Mannschaft übernehmen. Beide kennen und leben den FC Kray wie kaum jemand sonst. Sie werden alles mögliche machen, dass der Kader unserer Landesliga Mannschaft an Qualität gewinnt. Beide bringen das nötige Netzwerk und Know-How in Essen und Umgebung mit."

"Es freut uns und macht uns auch ein Stück weit stolz, dass wir diese Verantwortung übertragen bekommen. Der FC Kray ist unser Verein, wir kennen hier alles und jeden. Die neue Aufgabe als Verbindung zwischen Trainerteam und Vorstand werden wir mit voller Energie annehmen und das Maximum für den FC Kray herausholen", sagt Kadrijaj, der seit zwei Jahren die Nachwuchsabteilung leitet.

Blasczyk ergänzt: "Wir freuen uns auf eine große Herausforderung, denn insbesondere nach einigen sportlich turbulenten Jahren gilt es wieder eine Perspektive und Konstanz zu schaffen. Zusammen mit dem Trainerteam werden wir eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison auf die Beine stellen, die möglichst viele Zuschauer wieder für die KrayArena begeistert. Die Entwicklung unserer Nachwuchsabteilung und vor allem unserer U19 als Verbindung zur "Ersten" wird weiterhin in unserem Fokus sein. Wir freuen uns sehr auf die anstehenden Aufgaben!"

Die Krayer, die als Oberliga-Absteiger eigentlich den sofortigen Wideraufstieg anpeilten, stehen aktuell auf Platz vier der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein.