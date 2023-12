ESC Rellinghausen: Essener Landesligist verkündet sechs Winter-Abgänge

Der ESC Rellinghausen hat sich mit einer Erfolgsserie in die Winterpause verabschiedet. Sechs Spieler werden im neuen Jahr nicht mehr dabei sein.

Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison bereitete der ESC Rellinghausen auch zum Start der neuen Spielzeit sorgen. Inzwischen aber haben sich die Essener konsolidiert: Mit einer wochenlangen Ungeschlagen-Serie und drei Siegen in Folge verabschiedeten sie sich in die Rückserie.

Im neuen Jahr möchte der Tabellenelfte der Landesliga Niederrhein 2 endgültig mit dem Abstiegskampf abschließen. Ein Sextett wird dann nicht mehr dabei sein. Denn wie der ESC kürzlich vermeldete, gibt es ein halbes Dutzend Winter-Abgänge am Krausen Bäumchen.

Auf Leistungsträger wird Coach Behnke in der Restserie allerdings nicht verzichten müssen. Mit Felix Merkel, Mikael Moreira, Jost Guinand, Jim Conor Baudenbacher, Milosz Posluszny und Eldor Gashi handelt es sich vielmehr um Spieler, die im Landesliga-Betrieb eher Nebenrollen spielten.

"Wir bedanken uns und wünschen euch viel Glück und Erfolg auf eurem weiteren Weg", schrieben die 06er in einem Beitrag bei Facebook.

Bei vier der Abgänge steht bereits fest, wie es im neuen Jahr weitergeht: Der 30 Jahre alte Stürmer Merkel wird wieder fest zur Kreisliga-A-Reserve Rellinghausens gehören. Youngster Moreira zieht es zum Ligakonkurrenten SpVgg Steele. Der im Sommer gekommene Außenbahnspieler Guinand legt eine Pause ein, während Baudenbacher sich Vereinsangaben zufolge gänzlich vom Fußball zurückziehen wird.

Offen ist hingegen, wie die Zukunftspläne von Torhüter Posluszny (19) und dem offensiven Mittelfeldspieler Gashi (20) aussehen. Die beiden Talente konnten sich in Rellinghausen in der Hinserie nicht nachhaltig durchsetzen.

Neuzugänge für die anstehende Wechselperiode stehen derweil noch nicht fest. Bevor es für den ESC Mitte Februar mit dem Nachholspiel beim SV Hönnepel-Niedermörmter in der Landesliga weitergeht (Sonntag, 11. Februar), steht erst einmal ein anderes Highlight an: die Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Als Landesligist ist Rellinghausen für die Zwischenrunde gesetzt.