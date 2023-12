Die Spielvereinigung Steele überwintert auf einem Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt ist für Trainer Dirk Möllensiep aber realistisch.

Die Spielvereinigung Steele überwintert nach Platz sieben in der Vorsaison auf einem Abstiegsplatz der Landesliga Niederrhein 2. Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Sportfreunde Niederwenigern beendete Steele das Jahr aber noch erfolgreich.

Die Leistungen der Essener waren dabei meist in Ordnung, die letzte Konsequenz fehlte allerdings zu häufig, wie Dirk Möllensiep im RevierSport-Interview beschreibt. Außerdem verrät der Trainer, welches emotionale Highlight die Hinrunde zu bieten hatte und wie es mit dem Klassenerhalt funktionieren kann.

Dirk Möllensiep über…

… die Hinrunde in der Landesliga: Aufgrund individueller Fehler und fehlender Konzentration haben wir mindestens sechs Punkte liegen lassen. Wir haben in vielen Spielen 1:0 oder 2:0 geführt und konnten diese nicht über die Zeit bringen. Wenn wir sechs Punkte mehr hätten, wären wir schon in einem Bereich, wo wir noch ruhiger in die Winterpause gehen könnten. Daran müssen und werden wir arbeiten und uns stabilisieren. Wir arbeiten viel, haben immer mindestens 15 bis 17 Leute beim Training. Nur die Punkteausbeute ist definitiv zu wenig.

… den schönsten Moment im bisherigen Saisonverlauf: Das war nach dem letzten Heimspiel. Jetzt bin ich mit Betreuer Bernd Samoiski seit zehn Jahren bei Steele 09 und da haben wir eine kleine Überraschung bekommen von unseren ehrenamtlichen Helfern. Das war sehr emotional, jetzt zehn Jahre schon in Steele tätig zu sein.

… den schlimmsten Moment 2023: Schlimm ist eigentlich, dass uns um die sieben Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen werden. Und, dass wir sechs Punkte zu wenig geholt haben. Aber etwas ganz Gravierendes kann ich jetzt nicht sagen.

… die Ziele für 2024: Ziel ist es diese Spiele, die wir führen, auch über die Zeit zu bringen, um mehr Punkte zu holen und so schnell wie möglich sicher über dem Strich zu stehen. Auch auf die Relegation haben wir keine Lust, Mallorca ist schon gebucht. Mit der Mentalität, wie wir sie gegen Niederwenigern (2:1, d. Red.) gezeigt haben, können wir unser Ziel auch erreichen. Aber nur mit diesem Engagement.