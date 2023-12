Landesliga NR 2: Der FC Kray verspielt im Topspiel zwei Führungen und verliert am Ende 2:3

Der FC Kray wollte in der Landesliga Niederrhein 2 vorne angreifen. Nach der Niederlage im Topspiel ist der Abstand nach oben wieder größer.

Topspiel in der Landesliga Niederrhein 2. Der FC Kray, der seit acht Spieltagen ohne Niederlage ist, traf im Nachholspiel auf die SF Niederwenigern.

Kurios vor der Partie: Kray hatte zwei Partien weniger als die Konkurrenz, Niederwenigern sogar drei. Jetzt ist die Tabelle aussagekräftiger und Kray nach dem 2:3 wieder hinten dran, denn zwei Führungen reichten nicht zu einem Punktgewinn.

Die Folge in der Tabelle: Kray bleibt Fünfter, Niederwenigern springt auf Rang zwei und kann mit zwei Nachholspielen im Rücken aus eigener Kraft die Tabellenspitze übernehmen,

Zum Spiel: Hier erwischten die Essener einen echten Blitzstart. Bereits nach zwei Minuten erzielte Marc Andre Gotzeina das 1:0. Mit der ersten Aktion des Spiels brachte er den FCK durch einen tollen Schuss halbrechts außerhalb des Strafraums in Führung.

Yassine Bel-Mustapha hätte nach sechs Minuten fast erhöht, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Nach dem starken Start der Gastgeber kamen aber auch die Gäste besser in die Partie.

So spielten der FC Kray und die SF Niederwenigern FC Kray: Koczor - Itter, Jaegers, Tietz, Sarr - Köse (60. Tawada), Schulz - Bel-Mustapha, Gotzeina, Togbedji (65. Kadrijaj) - Curaba SF Niederwenigern: Skrzynski - Nissen, Stahl, Barrera (85. Adolphs), Lümmer (66. Gippe) - Gebhardt, Rapka - Machtemes (81. Köfler), Renneberg, Enz - Golz (65.Rascho) Tore: 1:0 Gotzeina (2.), 1:1 Enz (20.), 2:1 Itter (54.), 2:2 Golz (65.), 2:3 Enz (78.) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Und nach 20 Minuten zum Ausgleich durch Dominik Enz - bereits sein 15. Saisontreffer. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine, nach dem Wechsel brachte das erste Highlight das 2:1.

Krays Pascal Itter wurde gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selber - 2:1 für den FC Kray. Doch die Sportfreunde kamen erneut zurück. Zehn Minuten nach dem 2:1 gab es erneut Strafstoß, Alexander Golz ließ sich die Chance nicht nehmen - 2:2.

Doch die Partie hatte noch mehr zu bieten. In der 78. Minute ging der Gast aus Niederwenigern zum ersten Mal in Führung. Wieder war es Enz, der mit seinem zweiten Treffer die Begegnung komplett drehte. Fast wäre auch Kray zurückgekommen, doch Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub traf in der 90. Minute nur die Latte, daher blieb es beim 2:3 aus Krayer Sicht.

Weiter geht es für den FC Kray am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Biemenhorst. Niederwenigern spielt am Sonntag bereits um 13:15 Uhr bei der SG Essen-Schönebeck.