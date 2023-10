Sterkrade-Nord: Nächste Pleite! "Trainer Sven Schützek ist die ärmste Sau"

Nur ein Sieg aus 13 Begegnungen: Bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord könnten schon in der Winterpause die Planungen für die Bezirksliga beginnen.

In der Saison 2021/2022 gehörte die Spielvereinigung Sterkrade-Nord zu den Oberliga-Niederrhein-Teilnehmern. Eine Saison später bewahrte Trainer Sven Schüzek den Klub nach dem Abstieg aus der Oberliga vor dem Doppel-Abstieg und den Gang in die Bezirksklasse.

Doch nach der Serie 2023/2024 scheint die Bezirksliga nach aktuellem Stand für Nord nicht mehr zu verhindern zu sein. 13 Spiele, ein Sieg, zwei Remis, zehn Niederlagen, 13:39 Tore: So lautet die Horror-Bilanz der Oberhausener in der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein. Zwölf Punkte sind es bereits bis zum rettenden Ufer.

Am Wochenende gab es einmal mehr eine Niederlage. Mit 1:2 unterlag die Mannschaft von Schützek in Essen bei der SpVgg Steele 03/09. Das einzig Gute ist noch, dass 25 Partien, also 75 Punkte zu vergeben sind.

"Man darf den Mut nie verlieren. Auch, wenn es von Woche zu Woche schwieriger wird die Stimmung aufrechtzuerhalten. Das ist die Wahrheit", sagt Baran Özcan, Mittelfeldspieler der Nordler.

Der 31-Jährige ist schon lange im Geschäft und hat über 200 Landesligaspiele absolviert. Oft ist es ja so, dass beim Trainer die Schuld gesucht wird, wenn es nicht läuft. Dagegen wehrt sich Özcan vehement.

"Uns würde aktuell auch kein Jürgen Klopp oder Pep Guardiola helfen! Sven Schützek ist die ärmste Sau. Er lebt für den Fußball, für die Mannschaft. Woche für Woche macht er sich große Gedanken, wie wir besser werden können. Die Trainingseinheiten sind top, die Vorbereitungen auf den Gegner ebenfalls. Wir schaffen es einfach nicht, das alles auf dem Rasen am Wochenende umzusetzen", hält Özcan ein Plädoyer für den Nord-Coach.

Özcan, der zum Ende der Sommer-Transferperiode vom SV Scherpneberg zu Spielvereinigung nach Oberhausen wechselte, ergänzt: "Ich bin jetzt seit einigen Wochen hier und sehe, was in der Mannschaft und im Verein los ist. Manche Spieler haben leider kein Landesliga-Niveau. Das ist die Wahrheit. Trotzdem werden hier alle mitgezogen, weil wir auch alle brauchen. Jetzt kommen wichtige Jungs aus Verletzungen und Sperren zurück. Wir werden noch einmal alles versuchen, um so viele Punkte wie möglich bis zum Winter einzufahren. Wenn wir das schaffen, dann greifen wir noch einmal im neuen Jahr an!"