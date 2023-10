Sebastian Amendt, Trainer des FC Kray, ist nach den letzten beiden Spielen zufrieden. Auch wenn im Pokal verloren wurde, soll es in der Landesliga bergauf gehen.

3:5 hieß es nach 95 Minuten beim Niederrheinpokal-Spiel gegen die SSVg Velbert aus der Sicht des FC Kray.

Fünf Gegentore, bei denen sich Sebastian Amendt, Trainer des Essener Landesligisten, etwas ratlos zeigte: "Ich hätte fast gesagt, Velbert hat gewonnen, ohne sich Chancen erspielt zu haben. Das ist bei fünf Gegentoren natürlich etwas schwierig zu sagen."

Insgesamt war Amendt aber zufrieden mit der Leistung seiner Truppe: "Wir haben im Großen und Ganzen das abgerufen, was ich mir vorgenommen habe für die Mannschaft."

In der Tat standen die Krayer über weite Teile des Spiels stabil mit ihrer Fünferkette, Velbert war aber ungemein kaltschnäuzig und nutzte fast jede Gelegenheit für ein Tor, begünstigt von "sehr einfachen Fehlern, die dann halt zu Toren führen." Amendt schöpfte aber Mut aus den Auftritten gegen Velbert und auch beim ersehnten Sieg am letzten Spieltag gegen die SpVgg Steele. Der Coach betonte: "Ich erwarte, dass die Mannschaft versteht, diese defensive Leidenschaft jede Woche auf den Platz zu bringen. Das muss unser Weg sein. Es geht jetzt vordergründig darum, die individuellen Fehler abzustellen. Ich hoffe, dass das Spiel gegen Velbert ein Lerneffekt war. Ich hoffe, dass wir den Frust am Sonntag in Punkte ummünzen können."

Mit dem nächsten Gegner habe ich eine ganz persönliche Verbindung. Das ist mein Heimatverein, ich habe dort meine komplette Jugend verbracht und auch ein paar Jahre in den Senioren dort gespielt. Sebastian Amendt.

In der Landesliga geht es für den Tabellenachten an den nächsten drei Spieltagen gegen Mannschaften, die vor den Krayern stehen. Zu weit vorausblicken möchte Amendt aber nicht: "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Die Gegner werden uns aber fordern. Mit dem nächsten Gegner habe ich eine ganz persönliche Verbindung. Das ist mein Heimatverein, ich habe dort meine komplette Jugend verbracht und auch ein paar Jahre in den Senioren dort gespielt."

Die Rede ist von Blau-Weiß Dingden. Sie sind am Sonntag in der Kray-Arena zu Gast. Dingden konnte in den letzten beiden Partien nicht gewinnen. Der FC Kray wird versuchen, diese Serie zu verlängern.