Landesligist FC Kray kassierte im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten SSVg Velbert eine 3:5-Niederlage und verpasste den Sprung ins Achtelfinale.

14 der 16 Teams stehen fest, die sich für das Niederrheinpokal-Achtelfinale qualifizieren konnten. Darunter sind mit Schwarz-Weiß Alstaden und Krefeld-Fischeln zwei Bezirksligisten. Alstaden feierte einen Sensationssieg über den Wuppertaler SV und Krefeld-Fischeln bezwang den Oberligisten Union Nettetal.

Am Dienstagnachmittag wurde das vorletzte Spiel der zweiten Runde absolviert, mit Essener Beteiligung. Der FC Kray hatte den Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert zu Gast an der Buderusstraße und kassierte eine knappe 3:5 (0:2)-Niederlage.

Dabei erwischte Kray einen soliden Start, verteidigte konsequent in einer Fünferkette und setzte immer wieder Nadelstiche über Umschaltmomente. Die ersten 30 Minuten ging der Matchplan auf, aber dann stach der Favorit eiskalt zu.

Zunächst brachte Cellou Diallo die Velberter (33.) aus kurzer Distanz in Führung, ehe das frühere RWO-Talent Joey Justin Gabriel kurz vor dem Seitenwechsel (41.), nach einer Ecke, das 2:0 für die SSVg erzielte. Dieses Ergebnis hatte auch zur Pause Bestand.

FC Kray 3:5 (0:2) SSVg Velbert Aufstellung Kray: Koczor - Sarr, Köse, Jaegers, Tawada, Togbedji (46. Uzukwu) - Itter, Tietz, Gotzeina - Curaba (86. Bel-Mustapha), Kadrijaj (46. Yagoub) Aufstellung Velbert: Fauseweh - Cain, Gabriel, Abdel Hamid, Hemcke (63. Pazurek) - Mehlich (46. Touray), Remmo (46. Beric), Buzolli (64. Hilger) - Kaya (58. Urban), Diallo, Berisha Tore: 0:1 Diallo (33.), 0:2 Gabriel (41.), 1:2 Yagoub (48.), 2:2 Itter (59.), 2:3 Touray (70.), 2:4 Diallo (79.), 3:4 Yagoub (91.), 3:5 Berisha (95.). Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Wer dachte, der FCK sei schon geschlagen, sah sich getäuscht. Nach dem Seitenwechsel tauschte Coach Sebastian Amendt doppelt aus - einer der Joker machte direkt auf sich aufmerksam: Ayman Abdelrahman Yousif Yagoub erzielte in der 48. Minute den Anschlusstreffer und ließ den Landesligisten wieder hoffen.

Und nicht nur das: Kray schaffte elf Zeigerumdrehungen später tatsächlich den Ausgleich, als Kapitän Pascal Itter per Kopf zum umjubelten 2:2 traf. In dieser Phase war der Außenseiter am Drücker und das bessere Team, aber den nächsten Treffer erzielten die Gäste. Kray bekam eine Standardsituation nicht geklärt und Stürmer Lamin Touray (70.) war der Nutznießer - 3:2 für Velbert.

Die tapferen Krayer versuchten weiterhin alles, aber in der 79. Minute folgte der endgültige Knockout. Diallo machte mit seinem Doppelpack den Deckel drauf. Zwar konnte Yagoub in der Nachspielzeit noch auf 3:4 verkürzen, aber der Treffer kam zu spät.

Mit dem Schlusspfiff traf Florian Berisha dann sogar zum 5:3-Endstand für Velbert. Kray reklamierte Abseits und Keeper Raphael Koczor wurde noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Jetzt ist nur noch ein Teilnehmer für die Runde der letzten 16 offen. Dieser wird im Traditionsduell zwischen dem KFC Uerdingen und MSV Duisburg (11. Oktober, 19.30 Uhr) ermittelt.

Die Achtelfinal-Begegnungen werden dann am 07. Oktober (ab 11 Uhr) auf der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) gezogen. Definitiv mit dabei: Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und auch die SSVg Velbert.