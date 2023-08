Landesliga Niederrhein 1: Monheim bleibt ein Favorit - TuRU im Keller

Nach dem vierten Spieltag in der Landesliga Niederrhein 1 zeigen sich die ersten Tendenzen. Die Oberliga-Absteiger spielen nicht ganz oben mit.

Nach vier Spieltagen in der Landesliga Niederrhein 1 zeichnet sich ein erstes Bild ab. Während Top-Favorit 1. FC Monheim weiter seine Kreise zieht und nunmehr die Maximalausbeute mit zwölf Zählern auf dem Konto hat, dümpelt Mitabsteiger TuRU Düsseldorf immer noch tief im Tabellenkeller.

Monheim konnte an diesem 4. Spieltag erstmals einen Mitfavoriten in die Schranken weisen. Die hoch eingeschätzte Truppe von Jüchen-Garzweiler zog daheim vor 450 Zuschauern auf der Bezirkssportanlage Jüchen mit 0:2 (0:0) den Kürzeren gegen den Oberliga-Absteiger. Die Elf von Dennis Ruess winkt somit von der Spitzenposition vor der punktgleichen Holzheimer SG, die ebenfalls noch ohne Punktverlust auch in Mennrath mit 3:0 gewann.

Ganz anders die Lage bei TuRU Düsseldorf. Die Elf von Francisco Carrasco unterlag auch ihre vierte Partie in Serie. Nach der 1:2 (1:1)-Pleite beim ASV Mettmann bleibt der Mitabsteiger aus der Oberliga Niederrhein punktlos im Tabellenkeller. Wie geht es jetzt weiter an der Feuerbachstraße?

Zwei hohe Siege am Wochenende

Nur der SV Wermelskirchen steht noch schlechter da und belegt den letzten Tabellenplatz. Auch der Trainerwechsel konnte die Wende nicht einleiten. Im Dönges-Eifgen-Stadion zogen die Bergischen mit 1:4 (1:4) den Kürzeren gegen die „Zwote“ des VfB Hilden.

Noch höher verlor nur der DV Solingen - und das mit 1:5 (0:1) bei der SG Unterrath, die sich zu einer echten Heimmacht im anextour park mausert.

Nicht so richtig aus den Puschen kommt der SC Düsseldorf-West. Nach zwei Niederlagen in Folge gelang der Elf um Emsland-Messi Martin Wagner auch gegen den 1. FC Viersen nur ein 2:2 (0:0). Vor nur 70 Zuschauern auf der Sportanlage an der Schorlemerstraße lagen die Oberkasseler sogar schon mit 0:2 hinten, ehe Marco Lüttgen (65.) und Diyar Turan mit dem Schlusspfiff zumindest noch für den einen Zähler sorgten.