Landesliga Niederrhein 2: FC Kray schießt Spitzenreiter ab, Sieben-Tore-Spektakel in Steele

FC Kray Klöpper wünscht sich noch eine Nummer 9 und hofft im Spitzenspiel auf RWE-Fans

Der FC Kray ist sehr gut in die Landesliga-Serie 2023/2024 gestartet. Sieben Punkte holte der Absteiger in den ersten drei Spielen. Jetzt steht das Duell gegen Primus SV Scherpenberg an.