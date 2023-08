ESC Rellinghausen: Nach durchwachsener Vorbereitung, klare Ziele einer jungen Mannschaft

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung will der ESC Rellinghausen einmal mehr den Klassenerhalt in der Landesliga sichern.

Nachdem der ESC Rellinghausen in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt in der Landesliga 2 Niederrheinschaffte, steht nun eine neue Herausforderung bevor. Trainer Sascha Behnke hat die Mannschaft in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit intensiv vorbereitet, trotz einiger Hindernisse, die den Ablauf beeinträchtigten.

Die Vorbereitung verlief „durchwachsen“, wie Behnke zugibt. Einige Verletzungen und ausgefallene Spieler stellten eine Herausforderung dar, und manche "Ergebnisse ließen noch Raum für Verbesserungen". Enttäuschungen gab es auch bezüglich einiger Spieler, die ihre Zusage gaben, aber dann einen Rückzieher machten. "Man muss sich heutzutage darauf einstellen, dass nicht alle Spieler ihre Zusagen einhalten", erklärt Behnke. "Man soll nicht alle über einen Kamm scheren, aber teilweise gibt es viele, die nicht mehr zu ihrem Wort stehen und eher ein Fähnchen im Wind sind."

Trotz der Herausforderungen zeigt sich der Verein insgesamt zufrieden mit dem Kader. Die Verpflichtung des Torwarts Milosz Posluszny vom SC 1920 Oberhausen wurde als letzter externer Zugang getätigt. "Damit haben wir unsere Planungen abgeschlossen und sind zufrieden mit dem Kader", bestätigt Behnke. Dennoch gab es einige leichte Verletzungen im Team, aber diese sind laut dem Trainer keine schwerwiegenden Ausfälle. Der einzige Spieler der länger ausfallen wird, ist der Mittelfeldspieler Luca Krämer mit einem Achillessehnenriss.

Mit einem der jüngsten Kader in der gesamten Liga steht die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Behnke betont: "Wir haben einen sehr jungen Kader, einer der Jüngsten in der ganzen Liga. Da gilt es, den Druck von den Spielern zu nehmen und sie zu ermutigen sich zu entwickeln."

Fokus auf die Zukunft

Die Vorbereitung ist zwar wichtig, aber der Fokus liegt nun auf der neuen Saison: Am Sonntag startet der ESC Rellinghausen in die Landesliga 2 und wird gegen den SV Scherpenberg (15 Uhr) antreten. Behnke bezeichnet den Rivalen als Aufstiegsfavoriten Nummer eins und betont, dass "die Aufgabe nicht einfach sein wird". Dennoch ist das Ziel einen erfolgreichen Start in die Saison hinzulegen und "Zählbares" gegen Scherpenberg zu holen.

Für die kommende Spielzeit hat der Verein klare Ziele vor Augen: "Frühzeitig Punkte zu sammeln und sich von den unteren Tabellenrängen fernzuhalten. Nach einer enttäuschenden letzten Saison, in der der Abstiegskampf eine Rolle spielte, ist es von hoher Bedeutung, einen positiven Start hinzulegen."