Haluk Türkeri vom SV Genc Osman Duisburg könnte den Verein bald verlassen. Der Stürmer hat Angebote aus verschiedenen Ligen vorliegen.

Der SV Genc Osman Duisburg konnte am vergangenen letzten Spieltag der Landesliga Gruppe 2 den Abstieg nicht mehr abwenden und wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start gehen. Dabei muss der Verein eventuell auf die Dienste von Haluk Türkeri verzichten.

Der beim VfL Bochum ausgebildete Angreifer wechselte im vergangenen Jahr von Agri 1970 Spor aus der dritten türkischen Liga nach Duisburg. In der abgelaufenen Saison bestritt der 36-jährige 21 Spiele für Genc Osman, erzielte dabei sieben Tore und legte fünf weitere auf. Beim Gewinn der 35. Hallenstadtmeisterschaft zu Beginn des Jahres wurde Türkeri mit 15 Treffern Torschützenkönig des Turniers.

Obwohl Genc Osman zu Beginn der Saison eher als Auf- und weniger als Absteiger gehandelt wurde, konnte der SV den Abstieg am letzten Spieltag der Saison bei der 1:2-Niederlage gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord nicht mehr abwenden.

„Meiner Meinung nach sind wir schon weit vor dem letzten Spieltag abgestiegen. Wir haben zu oft schlechte Ergebnisse eingefahren und viele Spiele aus der Hand gegeben. In der Mannschaft hat es vorne und hinten nicht gepasst. Als Einzelspieler waren wir vielleicht sehr gut, jedoch waren wir zusammen keine Mannschaft und das macht mich sehr traurig”, bilanzierte Türkeri über die vergangene Spielzeit.

Auch in Bezug auf seine eigene Leistung gab sich der Angreifer selbstkritisch. „Ich nehme den Abstieg zum Teil auch auf meine Schultern. Ich habe keine gute Saison gespielt und bin weit unter meinen Möglichkeiten geblieben.”

Die Angebote für Türkeri, der in seiner bisherigen Karriere unter anderem auch 16 Einsätze für Rot-Weiss Essen verzeichnen konnte, reichen von der Kreis- bis in die Oberliga. Ein Verbleib des Stürmers bei Genc Osman ist zwar nicht komplett ausgeschlossen, jedoch an Bedingungen geknüpft.

„Der Verein muss wieder professioneller werden. Es kann nicht sein, dass junge Spieler kurz vor den Partien am Handy spielen oder Faxen machen, wenn sie ausgewechselt werden. So ein Verhalten hat in der Landesliga nichts zu suchen. Mein Herz sagt mir, dass ich bleiben soll, um mit dem Verein wieder aufzusteigen, aber nicht unter solchen Bedingungen”, erklärte Türkeri.

Derzeit befindet sich Türkeri im Urlaub in der Türkei. Sobald er zurück in Deutschland ist, wolle er sich mit dem Präsidenten des Vereins zusammensetzen, um endgültig über seine Zukunft zu entscheiden. Sollte der Verein dem ehemaligen türkischen Profi ein angemessenes Konzept für die kommende Saison vorstellen, könnte Genc Osman in der Bezirksliga vielleicht doch noch auf die Dienste des Stürmers zählen.