SV Genc Osman Duisburg: Kampfansage vom Trainer! "Der Aufstieg ist zu 100 Prozent unser Ziel"

Der SV Genc Osman Duisburg ist in dieser Saison in die Bezirksliga abgestiegen. Ilyas Basol, Trainer der Duisburger, hat das klare Ziel vor Augen: Direkter Wiederaufstieg.

Für den SV Genc Osman Duisburg ist die Saison bereits gelaufen. In der Landesliga Niederrhein 2 konnten die Duisburger den Abstieg nicht mehr verhindern und müssen in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten.

Ilyas Basol, Trainer des SV, muss den Abstieg erst noch richtig verdauen. "So ein Abstieg macht schon was mit einem. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass der Verein abgestiegen ist. Ich hätte was dagegen tun können, habe es jedoch zu spät gemerkt. Als ich dagegenwirken wollte, hat es nicht mehr funktioniert. Es tut mir zweierlei weh. Erstens für mein eigenes Ego, weil ich ein ehrgeiziger Mensch bin und außerdem tut es mir für den Verein leid", kommentiert der 55-Jährige seine Gefühlslage.

Neben der Kritik an sich selbst, bemängelt Basol auch die Einstellung seiner Spieler im Abstiegskampf. "Am Ende war es so, als wären wir dahin getrudelt und hätten es einfach passieren lassen. Deswegen tut es mir für die Spieler nicht so extrem weh. Vielleicht sollten die mal absteigen." Klare Worte des Trainers.

Die Kaderplanung bei Genc Osman läuft mittlerweile auf Hochtouren. Laut Basol werden knapp acht Spieler den Verein verlassen. Darunter sollen auch ein paar für ihn überraschende Abgänge dabei sein. Der 55-Jährige übt Kritik an manchen abgehenden Akteuren und zeigt sich enttäuscht von den Entscheidungen.

"Ich habe von zwei, drei Spielern gewusst, dass sie unabhängig von der Liga wechseln werden. Nach dem Abstieg kamen leider Absagen von Spielern, von denen ich schon Zusagen hatte. Klar bin ich sauer, aber viel mehr bin ich enttäuscht darüber. Der Amateurfußball ist heutzutage so schlimm geworden, dass man auf kein Wort der Spieler einen Pfifferling setzen kann."

Trotz der unerwarteten Abgänge im Sommer ist die Kaderplanung laut Basol schon "zu 80 Prozent fertig". Basol, der schon seit knapp zehn Jahren Teil des Vereins ist, ist sich sicher, dass der Kader aufstiegsfähig sein wird. "Wir haben seitdem ich hier bin, jedes Jahr eine Top-Mannschaft gehabt. Dieser Verein wird nächste Saison wieder eine Top-Mannschaft haben, welche definitiv um den Aufstieg mitspielen wird. Der Aufstieg ist zu 100 Prozent das Ziel", sagt Basol zur kommenden Bezirksliga-Saison.

Nach fünf Landesliga-Spielzeiten geht es für den SV Genc Osman wieder nach unten in die Bezirksliga. Basol ist überzeugt von sich selbst und dem direkten Wiederaufstieg. "Niemand braucht denken, hier geht alles den Bach runter. Solange ich hier bin, geht gar nichts den Bach runter. Ich werde wieder eine sehr gute Mannschaft aufbauen, das ist überhaupt kein Problem."

Eine klare Kampfansage an alle Konkurrenten der kommenden Bezirksliga-Saison.