Mülheimer FC: Nach "nervenzerreißenden Wochen" - MFC zittert sich im Fernduell zum Aufstieg

Der Mülheimer FC steigt aus der Landesliga Niederrhein 2 in die Oberliga Niederrhein auf. Am 26. und letzten Spieltag der Saison reichte der Mannschaft von Cheftrainer Ahmet Inal ein 0:0 beim SV Blau-Weiß Dingden, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

Der SV Scherpenberg beendete die Saison auf dem zweiten Rang. Trotz des 4:2-Erfolgs gegen die DJK Arminia Klosterhardt fehlte am Ende ein Punkt, um die Mülheimer von der Tabellenspitze zu verdrängen. Mülheims Cheftrainer Inal fiel nach dem Schlusspfiff ein Stein vom Herzen.

„Wir sind alle sehr erleichtert, denn die letzten Wochen waren sehr nervenzerreißend. Wir haben uns mit Scherpenberg ein Hin und Her um die Tabellenspitze geliefert und es war schwierig, immer nachziehen zu müssen. Ich bin froh darüber, dass wir den entscheidenden Punkt geholt haben”, erklärte Inal nach dem Herzschlagfinale.

Für den Punktgewinn gegen Dingden machte Inal besonders die stabile Defensive verantwortlich. Auch wenn bei den Mülheimern am letzten Spieltag im letzten Drittel nicht viel ging, stand die Abwehrreihe des frischgebackenen Aufsteigers kompakt.

In einer hart umkämpften Partie standen wir hinten sehr gut und das war an diesem Tag der Schlüssel zum Erfolg. Ahmet Inal

„Es war nicht das beste Spiel von uns und die Jungs waren vor dem Spiel auch sehr nervös. Wir haben den Punkt definitiv über die Defensive gewonnen. In einer hart umkämpften Partie standen wir hinten sehr gut und das war an diesem Tag der Schlüssel zum Erfolg”, bilanzierte der Meistertrainer.

Des Weiteren kündigte Inal an, den Aufstieg gebührend zu feiern und lobte die Fans des Mülheimer FC für die tolle Unterstützung in dieser Saison. „Wir werden mit einem Konvoi nach Mülheim fahren, um mit den Fans in der Stadt zu feiern. Sie haben uns seit Wochen hervorragend unterstützt und haben sich diesen Erfolg verdient.”

Durch den Gewinn der Meisterschaft ist mit dem Mülheimer FC nun der dritte Oberliga-Aufsteiger fix. In der Landesliga Niederrhein 1 stand der FC Büderich bereits seit einiger Zeit als Aufsteiger fest. In der Landesliga Niederrhein 3 machte Adler Union Frintrop den Durchmarsch in die Oberliga vergangene Woche perfekt.

