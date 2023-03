Landesliga: Wuppertaler Klub holt Torwart vom Liga-Konkurrenten aus Essen

Zuletzt hatte der ESC Rellinghausen einige Vertragsverlängerungen präsentiert. Doch nun verlieren die Essener ihren Torwart an einen Liga-Konkurrenten.

Der ESC Rellinghausen hat in den letzten Tagen und Wochen mit seinen Leistungsträgern wie Julian Bluni, Eugen Pirogov, Erik May, Simon Neuse, Niklas Piljic oder auch Dominik Huxholt um eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Keinen neuen Vertrag wird derweil Björn Heußen am Krausen Bäumchen unterschreiben. Der ESC-Torwart wechselt nach Wuppertal zum Rellinghausener Liga-Konkurrenten FSV Vohwinkel. Das gab der Tabellen-13. der Landesliga Staffel 3 am Niederrhein bekannt.

FSV-Trainer Marc Bach sagt: "Ich habe den Weg von Björn schon länger verfolgt und freue mich sehr, dass wir ihn nun verpflichten konnten. Er wohnt in Wuppertal, ist sehr gut ausgebildet und passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns. Er wird sich mit unseren Torhütern ein." Heußen ergänzt: "Ich freue mich darauf, mit vielen bekannten Gesichtern wieder in meiner Heimatstadt spielen zu dürfen und auf eine erfolgreiche Zukunft beim FSV." Heußen ist nun Spieler Nummer 16 - RevierSport berichtete - im Kader 23/24 in Vohwinkel.

Heußen wurde bis zur B-Jugend bei Borussia Dortmund ausgebildet und wechselte dann in die U19 der SSVg Velbert. Nach zwei Jahren als Stammtorwart in der U19 ging es in den Oberliga-Kader der SSVg und von da aus dann zur Saison 2019/20 zum ESC Rellinghausen.

In den letzten drei Jahren war der 23-jährige Stammtorwart beim ESC und verpasste in der vergangenen Saison mit seinem Team nur knapp den Aufstieg in die Oberliga. Der in Wuppertal lebende Schlussmann unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.