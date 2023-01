Der VfB Frohnhausen möchte auch 2023/2024 Landesliga-Fußball anbieten. Für dieses Ziel wird sich der Kader verändern.

Der VfB Frohnhausen bereitet sich in diesen Tagen akribisch auf die Restrunde der Landesliga vor, die am 26. Februar mit dem schwierigen Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Sportfreunde Niederwenigern startet.

Für die Mission Klassenerhalt – aktuell liegt Frohnhausen zwei Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz zurück – hat Trainer-Urgestein Issam Said einige Kaderkorrekturen vorgenommen.

Mit Semih Uludogan (SV Burgaltendorf) und Bekir Kozak (DJK Sportfreunde Katernberg) konnte der Coach zwei Neuzugänge zum Essener Landesligisten lotsen. "Ich freue mich auf die zwei Jungs. Beide sind talentiert. Ich bin gespannt, ob sie zu uns passen und der Mannschaft weiterhelfen können. Ob wir nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, ist noch nicht sicher", erklärte Said.

Unser Kader für die Rückrunde wird kleiner sein. Damit werden wir dann gegen den Abstieg kämpfen. Issam Said.

Im Gegenzug werden vier Spieler den Verein verlassen. Die Namen der Abgänge wollte der 45-jährige Said noch nicht kommentieren: "Wir haben uns von vier Akteuren getrennt. Dazu geht ein Spieler von uns in die zweite Mannschaft. Unser Kader für die Rückrunde wird kleiner sein. Damit werden wir dann gegen den Abstieg kämpfen."

Insgesamt acht Testspiele hat Said für die Vorbereitung vereinbart. Zwei Partien haben die Mannen von der Raumerstraße bereits absolviert. Auf eine herbe 1:9-Klatsche gegen den Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck, folgte ein 5:1-Erfolg beim Kreisligisten RuWa Dellwig.

Am Samstag (21. Januar) steht für die "Frohnhauser Löwen" dann die Endrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft auf dem Programm. In einer schweren Gruppe kämpft der VfB gegen den ESC Rellinghausen, FC Kray und SV Burgaltendorf um den Einzug in die Finalrunde. Kann der VfB Frohnhausen dort den Coup von 2019 wiederholen? Damals setzte sich der Landesligist in einem dramatischen Finale gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen die Krone auf.