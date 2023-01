Zwischen der Endrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft und dem Liga-Restrundenstart haben einige Vereine am Mittwoch getestet. Eine Übersicht.

Die Essener Amateurmannschaften befinden sich mitten in der Vorbereitung auf den Restrundenauftakt. Auch am Mittwochabend wurde wieder fleißig getestet. Mit dem ESC Rellinghausen, VfB Frohnhausen, der Spielvereinigung Schonnebeck und RuWa Dellwig waren vier Teams im Einsatz, die allesamt noch am kommenden Wochenende um den Essener Hallenstadtmeistertitel in der Sporthalle "Am Hallo" kämpfen.

Die Testspielübersicht:

ESC Rellinghausen – ETB Schwarz-Weiß Essen U19 2:1 (0:0)

Landesligist ESC Rellinghausen testete am Mittwochabend gegen die U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen und setzte sich mit 2:1 durch. Dabei brachte Issa Allouche die Gäste zehn Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung. Doch die Mannschaft von ESC-Coach Sascha Behnke zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie binnen drei Minuten. Erst traf Serkan Özer zum Ausgleich, ehe Luca Krämer den Siegtreffer für Rellinghausen erzielte.

"Man hat gemerkt, dass die Jungs vom ETB motivierter waren als meine Mannschaft. Ich hätte mir etwas mehr Feuer gewünscht. Die ersten 20 Minuten haben wir in beiden Halbzeiten nicht gut dagegengehalten, aber wir konnten das Spiel letztendlich trotzdem drehen. Der einzige Wermutstropfen war die Verletzung von Giuseppe Raudino", betonte Behnke.

Tore: 0:1 Allouche (55.), 1:1 Özer (70.), 2:1 Krämer (73.).

SpVg Schonnebeck – SC Velbert Abbruch

Der Testspielvergleich zwischen der Spielvereinigung Schonnebeck und dem Landesliga-Dritten SC Velbert musste nach 45 Minuten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0.

Trainerurgestein Dirk Tönnies sagte anschließend: "Ja, das Spiel wurde abgebrochen. Es war zu gefährlich."

RuWa Dellwig – VfB Frohnhausen 1:5 (1:2)

Drei Tage nach der deutlichen 1:9-Klatsche gegen den Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck testete der VfB Frohnhausen beim Tabellenführer der Kreisliga A – RuWa Dellwig.

VfB-Coach Issam Said forderte eine Reaktion und konnte mit der Leistung zufrieden sein. Zwar tat sich seine Mannschaft 50 Minuten schwer gegen den Kreisligisten, aber dann erzielte Chamdin Said einen lupenreinen Hattrick. Nach dem Abpfiff stand ein souveräner 5:1-Erfolg der Gäste zu Buche.

Der Trainer freute sich: "Die Jungs haben sehr gut gespielt und eine Trotzreaktion auf das Spiel gegen Schonnebeck gezeigt. Wir waren deutlich agiler und spritziger. Es hat Spaß gemacht."

Tore: 0:1 Laskowski (19.), 1:1 Kiarash (21.), 1:2 Issa Adnan Said (41.), 1:3, 1:4, 1:5 Chamdin Said (50.,52.,82.).