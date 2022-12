VfB Bottrop: Keine Trainerdiskussion - im Winter sollen Verstärkungen her

Katerstimmung beim VfB Bottrop. Der Aufsteiger kriselt in der Landesliga und steht auf einem Abstiegsplatz. Wir haben mit Vereinsboss Gündüz Tubay gesprochen.

14 Spiele, drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 20:25-Treffern: Zahlen, die die Verantwortlichen des VfB Bottrop alles andere als zufriedenstellen.

Denn mit diesen Werten belegen die Bottroper aktuell einen Abstiegsplatz in der Landesliga. Am Wochenende kassierte der VfB eine 0:4-Schlappe beim PSV Wesel-Lackhausen. "Das war schlecht. Da haben wir uns überhaupt nicht gut präsentiert", findet Gündüz Tubay deutliche Worte.

Doch der erste Vorsitzende des Klubs will nicht alles schlecht reden. "Wir haben in vielen Spielen auch gut gespielt. Leider fehlt uns das Matchglück. Wenn du da unten stehst, dann ist das ja oft der Fall, dass dieses notwendige Spielglück nicht da ist. Wir müssen uns das alles wieder hart erarbeiten", sagt Tubay.

Trainer Michael Schrank genießt trotz der Krise volle Rückendeckung. "Der Trainer hat keine Schuld. Wir stehen voll hinter ihm", betont der VfB-Boss.

Im Winter soll personell nachgerüstet werden. Tubay: "Wir sind mit 20 Spielern in die Saison gegangen. Devin Müller und Alpay Cin haben sich dann schwer verletzt und sind lange ausgefallen. Immer wieder hatten wir mit Verletzungspech zu kämpfen. Da haben wir einfach schlecht geplant. Das muss man so sagen. In der Aufstiegssaison hatten wir 30 Spieler im Kader. Das waren dann auch zu viel, jetzt ist der Kader aber zu schlank. Wir werden zusehen, dass wir im Winter vielleicht zwei Leute dazu holen. Wir müssen etwas machen."

Viele Jahre hat der VfB um den Aufstieg in die Landesliga gekämpft. Ein Abstieg nach nur einer Landesliga-Saison wäre eine sportliche Tragödie. Der Weg der Bottroper soll eher nach oben als zurück in die Bezirksliga führen. Gündüz: "Absteigen ist nicht schwer. Aber wieder aufzusteigen umso mehr. Wir werden alles daran setzen, dass uns das nicht passiert. Noch haben wir viele Spiele und genug Zeit, um da unten herauszukommen."