Landesliga 3: Nullnummer im Topspiel - Frintrop bleibt Spitzenreiter

Adler Union Frintrop und der FC Remscheid haben sich im Topspiel der Landesliga 3 mit 0:0 getrennt. Der Aufsteiger bleibt Spitzenreiter. In Wülfrath ist der Abstieg fast sicher.

Das Spitzenspiel der Landesliga Gruppe 3 am Niederrhein ist ohne ein einziges Tor geendet. Spitzenreiter Adler Union Frintrop und der FC Remscheid, der als Dritter in die Partie ging, trennten sich mit 0:0. Damit bleibt der Aufsteiger weiterhin Tabellenführer. Der FCR rutscht auf Platz vier.

Neuer Drittplatzierter ist der SC Velbert, der den SC Reusrath knapp besiegen und somit vorerst auf die Abstiegsränge schieben konnte. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Andri Buzolli die Velberter in Führung (63.). Kurz darauf traf mit Daniel Schäfer wieder ein Velberter, allerdings ins eigene Tor (72.). Zur Beruhigung von Schäfer war Buzolli allerdings kurz vor Schluss erneut zur Stelle und sicherte doch noch den Auswärtssieg (86.).

Auch die Sportfreunde Niederwenigern konnten einen knappen Sieg einfahren und nutzten die Chance bis auf einen Punkt an Frintrop ranzurücken. Gegen die SpVgg Steele reichte der Treffer von Steffen Köfler (51.) zur maximalen Punkteausbeute. Steele hätte sich mit einem Sieg etwas Luft auf die Abstiegsränge verschaffen können. So bleibt der Vorsprung bei einem mageren Punkt.

Mintard mit zweiter 2:3-Niederlage in Serie

Bei Blau-Weiß Mintard läuft es derweil weiterhin nicht nach Plan. Die Mannschaft von Christian Knappmann läuft den Erwartungen hinterher und verlor zuhause gegen den SV 09/35 Wermelskirchen mit 2:3. Maksym Vlasyuk (1./54.) und Aydin Türksoy (59.) brachten die Gäste aus dem Bergischen Land in die Spur. Das Aufbäumen von Mintard kam zu spät. Timo Conde (87.) und Nico Erbslöh (92.) konnten nur noch verkürzen. Es ist bereits die zweite 2:3-Niederlage in Folge. Wermelskirchen zieht an Mintard vorbei. Die Blau-Weißen fallen auf Platz sieben.

Für den 1. FC Wülfrath stehen die Zeichen derweil immer deutlicher auf Abstieg. Auch nach dem 13. Spiel stehen weiterhin nur drei Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt schon zwölf Zähler. Die letzten sechs Pflichtspiele gingen verloren. Dabei startete Wülfrath gegen den ESC Rellinghausen gut und ging durch Ozan Tatli sogar in Führung (13.). Doch Eugen Pirogov (54.), Tom Holz (60.) und Julian Bluni (93.) drehten das Spiel zugunsten der Rellinghauser.