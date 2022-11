Mülheim: Vor Liga-Spitzenspiel - MFC 97 scheidet nach Weiterkommen im Kreispokal

Schlechte Nachrichten für den Mülheimer FC: Der Landesligist ist trotz eines Sieges aus dem Kreispokal geflogen. Der Grund: Eine Niederlage am grünen Tisch.

Das ist bitter! Der Landesligist Mülheimer FC 97 hat im Kreispokal Duisburg/Mülheim Bezirksliga-Absteiger TuSpo Saarn mit 3:1 besiegt und ist sportlich ins Achtelfinale eingezogen.

Sportlich, aber eben nicht den Statuten entsprechend. "Wir haben leider einen A-Jugendlichen eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. Auch wenn der Junge nur die letzten 15 Minuten gespielt hat, sind wir disqualifiziert worden. Saarn hat Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt und ist damit durchgekommen. Kein Vorwurf an die Saarner, denn wir müssen einfach besser hinschauen. So sind die Regularien eben. Auch ich als Trainer muss mir hier den Schuh anziehen und habe daraus gelernt", erklärt Bartosz Maslon gegenüber RevierSport.

Der MFC-Coach sagt weiter: "Für uns ist das natürlich sehr ärgerlich. Wir wollten den Titel verteidigen und in den lukrativen Niederrheinpokal einziehen. Wie schön es in diesem Wettbewerb sein kann, haben wir erst vor wenigen Wochen gesehen."

Der Mülheimer FC hatte die Oberligisten 1. FC Monheim und TVD Velbert aus dem Niederrheinpokal-Wettbewerb 2022/2023 ausgeschaltet und war erst im Achtelfinale sehr knapp am Regionalligisten Wuppertaler SV mit 1:2 nach Verlängerung gescheitert. Im Niederrheinpokal 2023/2024 wird der MFC somit nicht vertreten sein.

Die Achtelfinal-Paarungen im Kreispokal Duisburg/Mülheim: DSC Preußen - SV Rhenania Hamborn SC Croatia Mülheim - Duisburger SV 1900 TuSpo Saarn 1908 - Rheinland Hamborn SV Glückauf Möllen - SuS 09 Dinslaken SC Wacker Dinslaken - Viktoria Buchholz Taxi Duisburg - Fatihspor Mülheim Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg TuS Mündelheim - Duisburger FV 08

Außer: Der Mülheimer FC 97 steigt auf. Aktuell liegt die Maslon-Mannschaft nur einen Punkt hinter SV Scherpenberg und Arminia Klosterhardt. Am Sonntag geht es zum Spitzenspiel nach Scherpenberg.

"Wir sind seit acht Spielen ungeschlagen und haben großes Selbstvertrauen. Natürlich sind wir auf dieses Spitzenspiel heiß und wollen nach der Partie vor Scherpenberg stehen. Es wird am Ende ein heißer Vierkampf zwischen Scherpenberg, Klosterhardt, uns und Dingden. Wir wollen solange wie nur möglich da oben dabei bleiben", sagt der 36-jährige Maslon.

Um optimal auf die heiße Phase in der Rückrunde vorbereitet zu sein, planen die Mülheimer Verantwortlichen wieder ein Türkei-Trainingslager. Maslon: "Ja, der Verein will wieder nach Antalya reisen. Das ist für einen Landesligisten natürlich außergewöhnlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns eine Woche unter optimalen Bedingungen in der Türkei vorbereiten könnten."