Frohnhausen: Zwei Optionen - Entweder geht Issam Said oder es gehen bis zu 5 Spieler

Beim VfB Frohnhausen geht seit Wochen gefühlt nichts mehr. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen werden in den nächsten Tagen personelle Konsequenzen gezogen.

Mit 2:1 führte der VfB Frohnhausen beim SC Reusrath und alles sah bis zur 78. Minute danach aus, dass der Essener Landesligist seinen Negativlauf stoppen kann.

Denkste! Nach dem Ausgleich in der 78. Minute fiel der VfB wie ein Kartenhaus zusammen und kassierte in der Nachspielzeit noch das 2:3 sowie 2:4.

"Seit dem Steele-Spiel Anfang Oktober sind wir in alte Muster verfallen. Wir haben danach vier Rote Karten bekommen, die Jungs sind ausgefallen und die erfahrenen Spieler konnten die Mannschaft nicht führen. Das war vor einem Jahr genau der selbe Fall", erzählt Issam Said.

Der VfB-Trainer und Frohnhausens Urgestein - Said ist in seinem elften Jahr an der Raumerstraße - hat die Faxen dicke und zieht sogar den eigenen Rücktritt in Erwägung.

Aber am Ende des Tages geht es auch gar nicht um Issam Said, sondern um das Wohl des VfB Frohnhausen. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder gehe ich oder es gehen vier, fünf Spieler. Wir müssen auf jeden Fall personelle Konsequenzen ziehen. Das wird auch in den nächsten Tagen der Fall sein. Issam Said

"Nach dem 2:2-Treffer in Reusrath waren wir stehend K.o. Plötzlich hatte jeder nur Kraft zu meckern und zu bölken. An Fußballspielen hat für mich sichtbar niemand mehr gedacht. Das tut weh. Ich habe aktuell keinen Spaß. Sieben von elf Spielern hören mir zu, beim Rest gehen meine Worte links rein und rechts wieder raus", wird Said deutlich und ergänzt: "Ich habe von Sonntag auf Montag kaum geschlafen. Das alles geht mir sehr nahe, weil ich mit Herzblut dabei bin. Aber am Ende des Tages geht es auch gar nicht um Issam Said, sondern um das Wohl des VfB Frohnhausen. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder gehe ich oder es gehen vier, fünf Spieler. Wir müssen auf jeden Fall personelle Konsequenzen ziehen. Das wird auch in den nächsten Tagen der Fall sein."

Vor der Winterpause trifft Frohnhausen noch auf Tabellenführer DJK Adler Union Frintrop, den Fünften der Liga, BV Solingen, sowie den Dritten DJK Blau-Weiß Mintard. Es gibt in einer sportlichen Krise mit Sicherheit leichtere Aufgaben.