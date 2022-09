Für den Mülheimer FC 97 läuft die Saison bislang sehr gut. Doch am letzten Sonntag überschattete ein Krankenwagen-Einsatz den dritten Saisonsieg des MFC 97.

Der Mülheimer FC 97 ist gut in die Saison gestartet. Der MFC erwies sich im Niederrheinpokal als eine Art Pokalschreck und kegelte die Oberligisten 1. FC Monheim sowie TVD Velbert aus dem Wettbewerb. Im Achtelfinale wartet der Regionalligist Wuppertaler SV.

Am vergangenen Sonntag, 25. September 2022, ging es für den MFC 97 im Liga-Alltag weiter. Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen gastierte der PSV Wesel-Lackhausen im Ruhrstadion. Und die von Bartosz Maslon trainierten Mülheimer konnten mit einem 3:2-Sieg den dritten Dreier der laufenden Saison einfahren und sich oben festbeißen. Doch so richtig Freude kam nach dem Erfolg an der Friesenstraße nicht auf.

In der 60. Minute überschattete ein unglücklicher Zusammenstoß von Mülheims Celal Karabudak mit einem PSV-Spieler die Partie. Karabudak lag blutüberströmt auf dem Rasen und ein Krankenwagen musste herbeigerufen werden. Bevor die Rettungssanitäter eintrafen, kümmerte sich auch Lackhausen-Akteur Dennis Bartsch, der von Beruf Feuerwehrmann ist, um den verletzten Karabudak.

"Es war ein großer Schock für uns alle. Wir haben am Anfang gedacht, dass er einen Schädelbruch erlitt, eine Arterie geplatzt wäre. Denn so viel Blut habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", erzählt Maslon gegenüber RevierSport, der letztendlich Entwarnung geben konnte: "Celal wurde ins Krankenhaus eingeliefert und ein Schädelbruch konnte ausgeschlossen werden. Er wurde mit neun Stichen am Kopf genäht und durfte das Krankenhaus auch verlassen. Der Junge hat Riesenglück im Unglück. Wenn so etwas passiert, dann rückt der Fußball auch in den Hintergrund. Fußball ist nur unser Hobby. Was wirklich zählt, ist nur unsere Gesundheit. Wir sind alle sehr erleichtert, dass es Celal den Umständen entsprechend gut geht. Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle auch an den Lackhausener Dennis Bartsch aussprechen. Er reagierte vorbildlich. So muss das im Sport, trotz aller Rivalität, auch sein."